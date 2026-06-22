AL MOMENTO: El RIVAL de México en 16avos de Final del Mundial 2026 si HOY terminara la Fase de Grupos

La Fecha 2 de la Fase de Grupos sigue su marcha. Con la Selección Mexicana clasificada a la instancia de 16vos de Final, el equipo dirigido por Javier Aguirre espera rival en la Fase Eliminatoria de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Te puede interesar: ¡HISTÓRICO! Cabo Verde empata ante Uruguay y marca sus primeros dos goles en el Mundial 2026

A pesar de que falta que culmine toda la Fase de Grupos, si la primera etapa de competencia terminara este domingo 21 de junio, México tendría como rival a Cabo Verde, equipo que ha dado sorpresas en su primera Copa Mundial luego de sacar dos empates ante España y Uruguay.

Y es que con la Selección Mexicana liderando el Grupo A, el combinado nacional va a tener como rival a uno de los terceros lugares. Es este caso, Cabo Verde se ubica en el tercer puesto del Grupo H y de acuerdo al bracket de competencia, México y los 'Tiburones Azules' se enfrentarían en 16vos de Final si la Fase de Grupos terminara este domingo.

A espera de los partidos restantes en la Fase de Grupos y de acuerdo a las proyecciones tras los resultados de este domingo 21 de junio, entre otros rivales a los que se podría enfrentar el equipo del ‘Vasco’ Aguirre es ante Escocia, Brasil, Ecuador, Uruguay, Costa de Marfil, Senegal, España, Arabia Saudita, Noruega, Marruecos, Curazao, Suecia, Irak, Japón, Francia o Países Bajos. Y es que cabe recordar que la Selección Mexicana va a tener como rival a uno de los terceros lugares del Grupo C, E, F, H o I.

De momento, para la Fecha 3 de la Fase de Grupos, México se enfrenta a República Checa el miércoles 24 de junio en la cancha del Estadio Ciudad de México, duelo a disputarse en punto de las 19:00 horas, tiempo local.

Te puede interesar: Partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que transmitirá por TV Azteca EN VIVO y GRATIS