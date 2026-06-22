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Fecha y HORARIO para ver el Colombia vs RD Congo, segundo partido de James Rodríguez en el Mundial 2026

Las Selecciones de Colombia y la República Democrática del Congo se enfrentan en su segundo partido del Grupo

El parche que llevará James Rodríguez con Colombia
James Rodríguez lucirá un parche distintivo durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Crédito: @FCFSeleccionCol / X

Escrito por: Francisco Fernández

Las Selecciones de Colombia y la República Democrática del Congo se enfrentan en la segunda jornada de la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 buscando asegurar su pase a la ronda de eliminación directa de esta justa mundialista en la cancha del Estadio Guadalajara.

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Colombia vs RD Congo: Fecha y horario del partido

La Selección de Colombia y James Rodríguez se enfrenta este martes 23 de junio a su similar de la República Democrática del Congo en el Estadio de Guadalajara en un compromiso que podría definir el primer lugar del sector.

Colombia llega a este juego con la motivación de haber derrotado en su presentación a Uzbekistán, mientras que la RD Congo empató con Portugal convirtiendo su primer tanto en Copas Mundiales.

Una victoria para el cuadro cafetalero le podría dar el pase a los Dieciseisavos de Final del Mundial a falta de un partido, mientras que para los africanos se juegan sus aspiraciones de continuar con vida en la justa mundialista.

No te pierdas de la transmisión de este partido a través de la señal de TV Azteca y de manera gratuita en las plataformas digitales de Azteca Deportes con la narración de los mejores analistas desde el estadio, este martes 23 de junio a las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

  • Colombia vs RD Congo
  • Fecha: martes 23 de junio
  • Hora: 20:00 horas
  • Estadio: Guadalajara
  • Transmisión: TV Azteca

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