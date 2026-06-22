Fecha y HORARIO para ver el Colombia vs RD Congo, segundo partido de James Rodríguez en el Mundial 2026

Las Selecciones de Colombia y la República Democrática del Congo se enfrentan en la segunda jornada de la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 buscando asegurar su pase a la ronda de eliminación directa de esta justa mundialista en la cancha del Estadio Guadalajara.

Te puede interesar: TV Azteca transmitirá el Colombia vs RD Congo, partido CRUCIAL del Grupo K en el Mundial 2026

CR7, Messi, Vinícius y Yamal: Las Estrellas que Robarán los Reflectores | Los Protagonistas

Colombia vs RD Congo: Fecha y horario del partido

La Selección de Colombia y James Rodríguez se enfrenta este martes 23 de junio a su similar de la República Democrática del Congo en el Estadio de Guadalajara en un compromiso que podría definir el primer lugar del sector.

Colombia llega a este juego con la motivación de haber derrotado en su presentación a Uzbekistán, mientras que la RD Congo empató con Portugal convirtiendo su primer tanto en Copas Mundiales.

Una victoria para el cuadro cafetalero le podría dar el pase a los Dieciseisavos de Final del Mundial a falta de un partido, mientras que para los africanos se juegan sus aspiraciones de continuar con vida en la justa mundialista.

No te pierdas de la transmisión de este partido a través de la señal de TV Azteca y de manera gratuita en las plataformas digitales de Azteca Deportes con la narración de los mejores analistas desde el estadio, este martes 23 de junio a las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

Colombia vs RD Congo

Fecha: martes 23 de junio

Hora: 20:00 horas

Estadio: Guadalajara

Transmisión: TV Azteca

Te puede interesar: La razón por la que “El Son de la Negra” suena en los goles de México en el Mundial 2026