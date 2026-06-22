En la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la Selección Nacional de México está haciendo historia al amarrar su pase a dieciseisavos de final tras 2 jornadas disputadas. Pero lo que solo han notado los que han asistido a los estadios es la canción de “El Son de la Negra”, que suena con los goles del equipo azteca.

El objetivo de los temas musicales es que los aficionados que acuden al estadio tengan una experiencia inigualable. No solo es la Selección Mexicana, pues cada uno de los países tiene sus canciones más representativas.

Mientras que México, que ya cuenta con hora y fecha para el duelo de dieciseisavos de final, tiene “El Son de la Negra”, estos son los temas de algunos países:

La razón por la que “El Son de la Negra” suena en los goles de México en el Mundial 2026|Selección Nacional de México

Argentina - “Matador” de Onda Sabanera

Canadá - “I dare you” de Jessie Reyes

Estados Unidos - “Free bird” de MOONLGHT

Francia - “One More Time” de Daft Punk.

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Los datos que debes saber de “El Son de la Negra”

La canción de “El Son de la Negra” es un misterio, pues no se sabe de quién es el compositor, aunque existen varias versiones del posible autor.

Se tiene registro de que la primera grabación fue en 1929 por Los Trovadores Tamaulipecos. No obstante, el tema se hizo viral en la música de mariachi, sobre todo por el Maricahi Vargas de Tecalitlán y otas agrupaciones de este género.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ se vivirá en TV Azteca Deportes con la transmisión de 32 partidos, entre ellos los de la fase de Grupos de México y de las demás potencias. Además, podrás disfrutar de los dieciseisavos, octavos, cuartos, semifinal y la gran final.