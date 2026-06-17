La Fecha y HORARIO para ver Colombia vs Uzbekistán; el debut de James Rodríguez en el Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México

La Selección de Colombia entra a escena este 17 de junio debutando en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante la inexperta Uzbekistán que tendrá su primera experiencia mundialista en la cancha del mítico Estadio de la Ciudad de México en compromiso de la Jornada 1 del Grupo K.

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Colombia vs Uzbekistán: Fecha y horario del partido en el Estadio Ciudad de México

La Selección de Colombia debutará este miércoles 17 de junio en contra de su similar de Uzbekistán en la cancha del Estadio de la Ciudad de México en punto de las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

El conjunto colombiano, encabezado por James Rodríguez, será en encargado de darle la bienvenida en Copas del Mundo a la debutante Uzbekistán, dirigida por el histórico Fabio Cannavaro, que buscará evitar que el pánico escénico de su primer encuentro le pueda superar.

Esta será la primera vez en que ambas selecciones se vean las caras dentro de una cancha; sin embargo, el conjunto colombiano luce como favorito para llevarse la victoria gracias a su experiencia mundialista y a la relevancia de sus jugadores.

Por su parte, Uzbekistán ha perdido sus dos más recientes partidos amistoso ante Países Bajos y Canadá y buscará sorprender al mundo con el desconocimiento de su futbol.

Uzbekistán y Colombia comparten grupo con Portugal y la República Democrática del Congo, selecciones que se enfrentarán más temprano.

Colombia vs Uzbekistán

Fecha: Miércoles 17 de junio

Hora: 20:00 horas, tiempo del centro de México

Estadio: Ciudad de México

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