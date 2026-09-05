Fecha y horario para ver el Valencia vs Barcelona, partido de la jornada 4 de La Liga

Nuevo partido para el Futbol Club Barcelona en un arranque que promete para todos los aficionados blaugranas. El Estadio Mestalla abrirá sus puertas para uno de los duelos más atractivos de la jornada 4 de La Liga entre el Valencia y los pupilos de Hansi Flick. De momento, el equipo catalán llega con paso perfecto con nueve puntos, mientras que, los 'Naranjeros' arriban con un solo punto y con la urgencia de sacar un buen resultado.

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Este partido será el domingo 6 de septiembre a las 8:15 am (hora de la Ciudad de México) y éste promete muchas emociones desde el primer minuto. Lamine Yamal y compañía querrán sacar las tres unidades en la histórica casa del Valencia para sacarle ventaja al Real Madrid en la tabla general.

Jornada 4 de La Liga

Resultados



Betis 1-0 Real Madrid (vie 4, 21:00) — Gol de Troy Parrott (80').



Athletic Club 3-0 Atlético de Madrid (sáb 5, 16:15) — Nico Williams (45'), Robert Navarro (47'), Oihan Sancet (89').



Rayo Vallecano 3-2 Racing de Santander (sáb 5, 18:30) — Goles de Ratiu, Camello (2) / Canales y Pablo García.



Villarreal 2-3 Deportivo (sáb 5, 21:00) — Pepe y Adama Traoré / Luismi Cruz, Eddahchouri y Aubameyang.



Pendientes

Domingo 6

Valencia – Barcelona

Alavés – Osasuna

Málaga – Levante

Espanyol – Sevilla



Valencia – Barcelona Alavés – Osasuna Málaga – Levante Espanyol – Sevilla Lunes 7

Getafe – Celta

Elche – Real Sociedad

Cabe recordar que, el club dirigido por José Mourinho cayó en su visita al estadio del Real Betis a pesar de tener más oportunidades claras en el partido. Por si fuera poco, Kylian Mbappé falló una pena máxima en tiempo agregado para que doliera aún más la derrota merengue en patio ajeno.