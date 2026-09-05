Fecha y horario para ver el Valencia vs Barcelona, partido de la jornada 4 de La Liga
Lamine Yamal y compañía saltan a escena en busca de un nuevo triunfo en La Liga, buscarán seguir perfectos y alargar la ventaja sobre el Real Madrid.
Nuevo partido para el Futbol Club Barcelona en un arranque que promete para todos los aficionados blaugranas. El Estadio Mestalla abrirá sus puertas para uno de los duelos más atractivos de la jornada 4 de La Liga entre el Valencia y los pupilos de Hansi Flick. De momento, el equipo catalán llega con paso perfecto con nueve puntos, mientras que, los 'Naranjeros' arriban con un solo punto y con la urgencia de sacar un buen resultado.
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Este partido será el domingo 6 de septiembre a las 8:15 am (hora de la Ciudad de México) y éste promete muchas emociones desde el primer minuto. Lamine Yamal y compañía querrán sacar las tres unidades en la histórica casa del Valencia para sacarle ventaja al Real Madrid en la tabla general.
Jornada 4 de La Liga
Resultados
- Betis 1-0 Real Madrid (vie 4, 21:00) — Gol de Troy Parrott (80').
- Athletic Club 3-0 Atlético de Madrid (sáb 5, 16:15) — Nico Williams (45'), Robert Navarro (47'), Oihan Sancet (89').
- Rayo Vallecano 3-2 Racing de Santander (sáb 5, 18:30) — Goles de Ratiu, Camello (2) / Canales y Pablo García.
- Villarreal 2-3 Deportivo (sáb 5, 21:00) — Pepe y Adama Traoré / Luismi Cruz, Eddahchouri y Aubameyang.
Pendientes
- Domingo 6
Valencia – Barcelona
Alavés – Osasuna
Málaga – Levante
Espanyol – Sevilla
- Lunes 7
Getafe – Celta
Elche – Real Sociedad
Cabe recordar que, el club dirigido por José Mourinho cayó en su visita al estadio del Real Betis a pesar de tener más oportunidades claras en el partido. Por si fuera poco, Kylian Mbappé falló una pena máxima en tiempo agregado para que doliera aún más la derrota merengue en patio ajeno.