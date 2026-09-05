Tigres vs Necaxa: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión, HOY sábado 5 de septiembre de la jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, marcador online

Se abren las puertas del 'Volcán', el Estadio Universitario se viste de gala para recibir a sus Tigres de la UANL y a los Rayos del Necaxa en partido correspondiente a la jornada 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El equipo regiomontano buscará salir de la media tabla y sabe que el triunfo es vital en sus aspiraciones. Por otro lado, los Rayos llegan sin nada que perder y querrán dar el batacazo en uno de los inmuebles más complicados del circuito mexicano.

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