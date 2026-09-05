Tigres vs Necaxa: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión, HOY sábado 5 de septiembre de la jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, marcador online
Duelo de pronóstico reservado desde el ‘Volcán’, los pupilos de Víctor Manuel Vucetich buscarán sacar las tres unidades ante los Rayos de Martín Varini.
Se abren las puertas del 'Volcán', el Estadio Universitario se viste de gala para recibir a sus Tigres de la UANL y a los Rayos del Necaxa en partido correspondiente a la jornada 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El equipo regiomontano buscará salir de la media tabla y sabe que el triunfo es vital en sus aspiraciones. Por otro lado, los Rayos llegan sin nada que perder y querrán dar el batacazo en uno de los inmuebles más complicados del circuito mexicano.
Te puede interesar: Entrenador de club EUROPEO elogia a Erik Lira: “Es un jugador top”