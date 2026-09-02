La fecha y HORARIO del partido América vs Rayados de Monterrey juego de Semifinales de la Leagues Cup 2026

América y Rayados están a horas de verse las caras en la etapa de Semifinales de la Leagues Cup 2026, partido que se pronostica muy intenso, peleado en la cancha y en la que dejarán todo por ese anhelado boleto a la Finbal de esta edición del torneo que junta a las escuadras de Liga MX y MLS.

Ambos equipos están en la noche previa de este compromiso, del torneo que desde el primer momento han tomado como un reto muy serio, como en el caso de Matías Almeyda, quien aseguró previo al arranque del juego que estaba en total disposición y apertura de estar en la competencia.

El 'Pelado' visualizaba el torneo como una chance más de destacar, de competir y de poder hacer lo que aman que es jugar a futbol. De ahí Rayados encaró el torneo intentando llegar lejos y ahora ante América necesitarán esas ganas y los goles necesarios para eliminar a un conjunto que con Guillermo Almada están de punteros en el campeonato local y les ha cambiado la cara.

Cada jugada para Almada se pelea y cualquier acción para el timonel que está en su primer torneo, tiene trascendencia en la cancha.

Esto significa que las Semifinales de Leagues Cup tendrán los ingredientes necesarios para tener un juegazo en el que solo uno podrá ir a la disputa por el campeonato.

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Raphael Veiga y Guillermo Almada en conferencia de prensa, previo a nuestro partido de Semifinal en @LeaguesCup contra Monterrey. 🎙️ pic.twitter.com/uNLnw1KTMN — Club América (@ClubAmerica) September 2, 2026

¿A qué hora es el partido de Semifinales de Leagues Cup de América en contra de Rayados?

El partido de Semifinales de Leagues Cup de las Águilas del América en contra del cuadro de Rayados, sucederá a las 9:30 de la noche del miércoles 2 de septiembre y se jugará en el Dignity Health Sports Park, ubicado en Carlos, California.

América, activo en el cierre de fichajes

Las Águilas del América acaban de cerrar una transferencia por Sebastían Cáceres y están por cerrar la llegada de Carlos Álvarez, español del Levante que juega de mediocampista de solo 23 años.

Rodríguez no se irá pese a los equipos que lo tentaron y quizás el Ame aún agita el mercado de verano

“Tenemos muchas ganas y mucha ilusión. Queremos llegar a lo más alto. Trabajamos y deseamos la @LeaguesCup y el torneo local".🎙️ Matías Almeyda.🔵⚪



Su conferencia completa aquí 👉🏼 https://t.co/GsK1OvI1uK pic.twitter.com/9Rm4mYdkEe — Rayados (@Rayados) September 2, 2026