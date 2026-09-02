¡ÚLTIMA HORA! Este es el destino al cual podría ir ERIK LIRA tras caerse su fichaje con el Mónaco

El mediocampista mexicano Erik Lira ha visto como su fichaje a Europa con el Mónaco se ha frustrado, generando una ola de comentarios y opiniones por el manejo que ha tenido esta transferencia. Cuando mejor se le vio jugando al del Cruz Azul siendo uno de los más relevantes de México en el Mundial del 2026, lo más probable es que Lira tenga que retomar el rumbo y seguir como cementero aunque su mayor anhelo era otro.

Erik Lira estaba cantado como fichaje del equipo Mónaco, pero el acuerdo tardó muchos días entre los dos equipos; cuando por fin lograron ponerse de acuerdo en todos los sentidos, faltaba un tema fundamental para los del principado, y era liberar una plaza de extranjero, lo cual sucedió a medias. Y es que Folarin Balogun iba a irse al Everton, pero temas diversos retrasaron el acuerdo y se tuvieron que echar para atrás al fichaje de Erik Lira.

El formado en Pumas, Erik Lira, así la ha pasado mal, pues también se reveló, y de propia voz de su entrenador Joel Huiqui hace un par de semanas, que la mente de Lira estaba en ese fichaje y prefirieron darle su espacio para no considerarlo enmedio de negociaciones.

Si no es al Mónaco de Francia, Erik Lira aún tiene oportunidades de ir al extranjero

Erik Lira, mediocampista apodado PITBULL por su forja de jugar con coraje, necesitaría de un milagro en los siguientes días, y es que algún equipo se interese en sus servicios, llegue a un acuerdo con Cruz Azul y suceda un movimiento positivo en tiempo récord.

Uno de los mercados más atractivos es Países Bajos, pero en 24 horas cierra sus transferencias, por lo que la cosa luce complicada. Escocia, Turquía y Rusia aún tienen días por delante pero no parece ser la mejor opción. Luego está Portugal que le podría ser algo interesante y tiene casi dos semanas más para encontrar cupo.

Aunque no necesariamente tienen que tomar una decisión desesperada, porque puede volver a Cruz Azul tener un torneo importante y luego ver si en el invierno con más tiempo, logra algo acorde a sus deseos y los del equipo Cruz Azul.

Países Bajos: 2 sep

Escocia: 3 sep

Turquía: 4 sep

Rusia: 10 sep

Portugal: 15 sep

Emiratos: 28 sep