Sebastián Cáceres toma inesperada decisión sobre su futuro con el América

Sebastián Cáceres podría estar viviendo sus últimas horas como jugador del América. El defensa uruguayo busca dar el salto al futbol europeo y el Celta de Vigo confirmó públicamente que está interesado en incorporarlo antes del cierre del mercado.

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La operación, que parecía haberse enfriado durante los últimos días, volvió a tomar fuerza este lunes. Según fuentes, Cáceres hizo saber a la directiva azulcrema que desea que las negociaciones avancen para poder continuar su carrera en España.

El interés dejó además de ser únicamente una versión de mercado. Marco Garcés, director de futbol del Celta de Vigo, habló este lunes sobre el defensor americanista y reconoció que su nombre está sobre la mesa.

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Celta confirma el interés por Sebastián Cáceres

“Es una de las opciones que barajamos”, declaró Garcés durante la presentación de Couhaib Driouech como nuevo jugador del conjunto español.

El directivo también reconoció que el Celta continúa trabajando intensamente para reforzar su plantilla durante las últimas horas del mercado.

Desde España, el diario AS reporta que las negociaciones entre América y Celta se encuentran en su fase final y que ambos clubes trabajan para cerrar los últimos detalles del traspaso.

Las cifras, sin embargo, todavía no se han revelado. Mentras algunos reportes colocan la propuesta alrededor de los ocho millones de dólares, información desde España habla de una operación entre cuatro y cinco millones de euros. Hasta el momento ninguno de los clubes ha informado oficialmente el monto.

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Sebastián Cáceres quiere jugar en Europa

La postura del futbolista puede resultar determinante. Cáceres tiene 27 años y contrato con América hasta 2027, por lo que esta ventana representa una oportunidad importante para cumplir su objetivo de jugar en Europa.

El uruguayo llegó a Coapa en 2020 y desde entonces se convirtió en uno de los elementos habituales de la defensa azulcrema.

Ahora la decisión queda en manos de las directivas, pero el Celta ya reconoció públicamente que lo quiere y Cáceres dese tomar esa oportunidad.