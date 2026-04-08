Confirman fecha de lanzamiento para Pokémon Champions; ¿cuándo sale a la venta?

Se trata, sin duda, de uno de los videojuegos más interesantes que se lanzarán en este primer semestre del año. Pokémon Champions es una completa realidad, motivo por el cual en los próximos párrafos conocerás más detalles respecto a su fecha de lanzamiento y en qué consiste el juego.

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Pokémon Champions es uno de los juegos que la franquicia ha lanzado últimamente a fin de recuperar la hegemonía que este anime tuvo en el pasado. Debido a esto, son muchas las personas que desean conocer más sobre el contenido de este videojuego y cuándo se lanzará este.

¿Cuándo sale a la venta el Pokémon Champions?

Lo primero a tener en cuenta es que Pokémon Champions salió a la venta de forma oficial, en México y otras partes del mundo, este miércoles 8 de abril del 2026. Otro detalle a tener en cuenta es que el mismo forma parte de la franquicia de Nintendo; es decir, para la Switch y la Switch 2.

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Os voy a compartir CADA DÍA mis mejores equipos del formato (pre) Pokémon Champions para que estéis preparados con la salida del juego 🏆.



Hoy le toca a Mega Gardevoir BALANCE, el arquetipo con el que más partidas he ganado en estos días.



Os cuento un poco más ⬇️😉 pic.twitter.com/SvyzBqbfAB — Len (@LenVGC) April 5, 2026

Se trata, entonces, de un videojuego que guarda una orientación completamente competitiva centrado en combates estratégicos y analíticos entre los entrenadores, por lo que, si bien tiene una estrecha relación con el anime, de cierta forma está orientado al mundo de los esports.

Es así como, a diferencia de otros títulos, Pokémon Champions finalmente dejará a un lado la captura y exploración de pokemones para centrarse, de forma casi exclusiva, en el enfrentamiento directo y el entrenamiento que estos pueden otorgar, lo cual hace de esta actividad una mucho más interesante para los fanáticos.

¿Cuántas modalidades tendrá Pokémon Champions?

Se sabe que Pokémon Champions contará con un total de tres modalidades de combate, mismos que se pueden jugar en solitario o en equipo: Competiciones clasificatorias con un sistema rang global, desafíos privados en salas exclusivas y, finalmente, partidas amistosas en donde la presión quedará a un lado.