Pokémon Unite iniciará su camino competitivo

Este año todos los amantes del popular universo de Pokémon recibieron una gran sorpresa con el lanzamiento del primer videojuego de la categoría de los MOBA, gracias a la colaboración entre las compañías desarrolladoras TiMi Studio y The Pokémon Company, ahora el título da sus primeros pasos rumbo a convertirse en Esport.

Pokémon Unite anunció a través de sus cuenta oficial de twitter que celebrarán su primer torneo oficial en Japón, de acuerdo con la publicación, el evento iniciará el próximo 19 de septiembre para todo los jugadores nipones que se inscriban, dando un gigantesco paso de cara a torneos profesionales del Moba.

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El el Tuit, The Pokémon Company dejó la liga donde los equipos se podrán inscribir al evento con una cupo de 5 a 7 jugadores, además de añadir la lista completa de las normas del torneo.

“¡El primer torneo oficial en línea de "Pokemon Unite" se llevará a cabo el 19 de septiembre (domingo)! ¡Es un torneo de un día con hasta 256 equipos a los que puedes unirte fácilmente desde casa! Estamos aceptando entradas, así que haz una entrada con tus amigos. ¡Haga clic aquí para obtener más detalles!”, escribió la empresa desarrolladora.

La primera fase del torneo será de eliminación directa entre los equipos, llegando al top cuatro, donde las batallas se jugarán al mejor de dos. Los usuarios de la Nintendo Switch serán los que podrán competir en el primer torneo oficial.

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Se sabe que varios torneos fueron desarrollados por los mismo fans, sin embargo este será el primero en desarrollarse de la mano de The Pokémon Company, por lo que se considera como el único de la compañía nipona.