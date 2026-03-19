Esta es la FECHA de la próxima carrera de Isaac del Toro tras el Tirreno-Adriático

El 2026 ha iniciado de manera espectacular para Isaac del Toro, quien además de ser uno de los mejores ciclistas de su equipo, también se ha convertido en uno de los deportistas mexicanos más sobresalientes de los últimos años. Por tal motivo, luce interesante conocer cuándo será su primera carrera.

Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia

La evolución de Isaac del Toro en el ciclismo profesional ha sido espectacular, pues de comenzar el 2025 fuera de los mejores 50 ciclistas de acuerdo con el ranking, hoy en día el mexicano pelea directamente por el liderato de este sector junto a su también compañero Tadej Pogacar.

¿Cuándo es la próxima carrera de Isaac del Toro?

Isaac del Toro suma un total de 26 victorias como profesional apenas con 22 años de edad, siendo la última de edad el campeonato de la Tirreno - Adriático que consiguió hace apenas unos días. Por tal motivo, muchos aficionados se preguntan cuándo volverá a la pista para seguirlo de cerca.

Fue bicampeón del Club América, hoy trabaja en la Sub-21 de su club

Fue despedido de Pumas por sus pocos goles, llegó a Chivas y se convirtió en ídolo

Dicho lo anterior, debes saber que el originario de Ensenada, Baja California, se dice listo para la próxima gran carrera, misma que se llevará a cabo en el viejo continente. Esta tendrá como fecha principal el sábado 21 de marzo; es decir, este mismo fin de semana luego de lo vivido en Italia con el Tirreno - Adriático 2026.

De acuerdo con el calendario oficial, Isaac del Toro formará parte de la Milán - San Remo 2025 a disputarse este sábado en punto de las 03:00 horas, tiempo centro de la República Mexicana. Se espera que el recorrido cuente con 298 kilómetros y finalice cerca de las 10 de la mañana, atravesando algunos puntos emblemáticos del ciclismo en dicho país.

¿En qué posición se encuentra actualmente Isaac del Toro?

La evolución que Isaac del Toro ha tenido en el último año es simplemente espectacular, sobre todo, recordando que el mexicano inició el 2025 fuera de los mejores 50 deportistas de su disciplina. Hoy, después de un año de constantes logros, “Del Torito” es el segundo mejor a nivel mundial.