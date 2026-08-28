Fecha y HORARIO para ver el Necaxa vs Cruz Azul, partido de la jornada 6 del Apertura 2026

La Máquina Celeste de Cruz Azul llega a la jornada 6 del Apertura 2026 arrastrando una racha negativa y con la urgencia de enderezar el rumbo en el torneo.

Enfrente tendrá a los Rayos de Necaxa dirigidos por Varini, en un duelo vital que se disputará desde la cancha del Estadio Victoria, donde Necaxa recibirá al conjunto cementero este viernes 28 de agosto en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

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El equipo de La Noria aterrizará en Aguascalientes inmerso en una crisis de resultados. A pesar de haber iniciado el campeonato de forma prometedora con dos triunfos, Cruz Azul ha perdido la brújula y acumula tres derrotas consecutivas. Caer sorpresivamente ante Atlante, perder en su visita a Tijuana y sufrir un doloroso descalabro en casa frente al Atlas los ha estancado con apenas seis unidades, por lo que sumar de visita es obligación para el equipo de Joel Huiqui.

Por su parte, la escuadra hidrocálida buscará hacer valer su condición de local, donde ya demostraron fortaleza al vencer al mismo Atlante y a Monterrey en el arranque del certamen. Necaxa llega con un mejor estado anímico tras rescatar un valioso empate ante Pumas en Ciudad Universitaria en la fecha anterior, alcanzando las siete unidades y con el objetivo claro de aprovechar el mal momento de los celestes frente a su afición.

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Hora exacta para ver en vivo el Necaxa vs Cruz Azul

De acuerdo con el portal de la Liga BBVA MX, el silbatazo inicial del partido será a las 19:00 horas (tiempo del centro de México). Este emocionante encuentro lo podrás vivir minuto a minuto desde la app y sitio web de Azteca Deportes.

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