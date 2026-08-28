¡Histórico! Nueve clubes de la Liga BBVA MX jugarán la Concacaf Champions Cup 2027

La Liga BBVA MX marcará un hito en la Concacaf Champions Cup 2027 al llevar a nueve equipos, convirtiéndose en el torneo con mayor presencia en esta justa internacional.

Esta participación sin precedentes asegura que México sea el país más fuerte en la pelea por el campeonato, el cual otorga un boleto directo al Mundial de Clubes 2029 y a la Copa Intercontinental 2027.

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La clave para alcanzar esta cifra histórica fue durante la Leagues Cup 2026

Con el avance de América, León, Rayados de Monterrey y Toluca a las Semifinales, quedó garantizado que el campeón, subcampeón y tercer lugar serán clubes mexicanos, sumando automáticamente tres pases para el certamen de la región.

Además, el equipo que logre levantar el trofeo obtendrá el beneficio de saltar directo a los Octavos de Final, mientras que el segundo y tercer lugar arrancarán su camino desde la ronda uno.

Estos tres cupos internacionales se unen a los seis lugares que ya se habían definido por méritos deportivos durante el año futbolístico. Por la vía de los campeonatos, Toluca y Cruz Azul aseguraron su lugar tras coronarse en el Apertura 2025 y Clausura 2026, respectivamente. Junto a ellos, Tigres y Pumas también visaron su pasaporte al terminar como subcampeones de dichos torneos.

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A esta lista se sumaron Guadalajara y América, quienes obtuvieron su boleto al ser los dos equipos mejor ubicados en la Tabla General que no llegaron a las finales.

Como Toluca y América ya tenían su boleto seguro por su desempeño en México, los lugares internacionales ganados en la Leagues Cup no se desperdician, sino que se reparten a los equipos con más puntos en la tabla anual.

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Gracias a este reglamento, el Pachuca ya puede celebrar, pues amarró su clasificación al ser el mejor ubicado sin un pase previo por los lugares de Leagues Cup.

Monterrey es otro que ya respira tranquilo, entrará ya sea por quedar en el Top 3 del torneo actual o por esa cuota extra de la clasificación general.

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Lugares de la Liga MX en la Concacaf Champions Cup 2027 (Al momento)

Toluca: Campeón del Apertura 2025.

Campeón del Apertura 2025. Tigres: Subcampeón del Apertura 2025.

Subcampeón del Apertura 2025. Cruz Azul: Campeón del Clausura 2026.

Campeón del Clausura 2026. Pumas: Subcampeón del Clausura 2026.

Subcampeón del Clausura 2026. Guadalajara (Chivas): Mejor ubicado en la Tabla General 2025-2026 (no finalista).

Mejor ubicado en la Tabla General 2025-2026 (no finalista). América: Segundo mejor ubicado en la Tabla General 2025-2026 (no finalista).

Segundo mejor ubicado en la Tabla General 2025-2026 (no finalista). Pachuca: Asegurado por Tabla General como el club mejor posicionado sin boleto previo tras resultados de Leagues Cup.

Asegurado por Tabla General como el club mejor posicionado sin boleto previo tras resultados de Leagues Cup. Monterrey (Rayados): Asegurado (clasifica por Top 3 de Leagues Cup 2026 o por asignación de Tabla General).

Asegurado (clasifica por Top 3 de Leagues Cup 2026 o por asignación de Tabla General). Noveno boleto (Pendiente): Se definirá al término de la Leagues Cup 2026. Si León termina entre los tres primeros clasifica directamente; de lo contrario, o si se recorre por Tabla General, el lugar le correspondería a Tijuana (Xolos).

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