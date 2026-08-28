La fecha y HORARIO del Xolos de Tijuana vs Pumas, partido de la jornada 6 del Apertura 2026

En el arranque de la jornada 6 del Apertura 2026, los Xolos de Tijuana reciben a los Pumas de la UNAM este viernes 28 de agosto a las 21:10 horas (tiempo del centro de México).

Ubicados actualmente en el sexto lugar con 10 puntos, producto de tres triunfos, un empate y un descalabro, los Xolos buscan sacudirse la dolorosa derrota por 5-2 que sufrieron en su reciente visita a Chivas. Sumar de a tres en casa es vital para ellos si no quieren alejarse de la cima del campeonato.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Cruz Azul ficharía a mexicano en Europa en pleno Apertura 2026

Del otro lado, Pumas se presenta en la novena posición con 8 unidades, los auriazules aterrizan en la frontera con una racha de cuatro partidos consecutivos sin perder en la liga, con un balance general de dos victorias, dos empates y una derrota. Su objetivo es mantener esta inercia positiva para dar un salto importante en la clasificación.

Para este compromiso, el gran ausente en el esquema de la UNAM será su nuevo refuerzo, César "Chino" Huerta. El nuevo "10" no hizo el viaje ya que se encuentra realizando una mini pretemporada especial para recuperar su ritmo físico tras su reciente paso por Europa, por lo que su regreso a las canchas con la camiseta universitaria aún no tiene una fecha confirmada.

Te puede interesar: OFICIAL: El mítico número que usará Chino Huerta en su regreso a Pumas

Hora exacta para ver en vivo el Xolos vs Pumas

El silbatazo inicial será a las 21:10 horas (tiempo del centro de México) desde la cancha del Estadio Caliente. Sigue todas las acciones y el minuto a minuto más relevante del encuentro a través del portal y la app oficial de Azteca Deportes.

Te puede interesar: Los TRES estados en lo que Cruz Azul podría construir su NUEVO estadio, según Victor Velázquez