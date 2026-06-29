La fecha y HORARIO para ver el Alemania vs Paraguay, segundo partido de 16vos de final del Mundial 2026

El segundo partido de los 16vos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, después de la clasificación a octavos de Canadá sobre Sudáfrica, será el duelo entre Alemania y Paraguay desde el Estadio Boston. Los europeos se clasificaron como primer lugar del Grupo E mientras que los sudamericanos lo hicieron como uno de los mejores terceros lugares del torneo y ahora ambos buscan acabar entre los mejores 16 de la competencia.

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La fecha y el horario del Alemania vs Paraguay

Alemania y Paraguay se verán las caras este 29 de junio en el Estadio Boston, casa de los New England Patriots de la NFL. El duelo entre germanos y guaraníes está programado para iniciar a las 4:30 PM, tiempo del Centro de México.

El hombre encargado de impartir justicia en el compromiso de 16vos de final entre Alemania y Paraguay será el marroquí Jalal Jayed. Durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se ha encargado de los duelos de los germanos contra Curazao y el de Portugal contra Uzbekistán. En ambos partidos el marcador fue de goleada, ya que en el primero los teutones se impusieron 7-1 y en el segundo los lusos hicieron lo propio por pizarra de 5-0.

Antecedentes entre Alemania y Paraguay en Copas del Mundo

Alemania y Paraguay ya saben lo que es enfrentarse en Copas del Mundo tras su experiencia en la edición de 2002. Durante el torneo celebrado en Corea del Sur y Japón, los germanos y los paraguayos se enfrentaron en los octavos de final y el triunfo fue para los europeos por la mínima. Oliver Neuville fue el encargado de marcar por el equipo que a la postre quedaría subcampeón, mientras que los sudamericanos se fueron con un hombre menos por la expulsión de Roberto Acuña.

Desde entonces no se han vuelto a ver las caras en una Copa del Mundo, pero sí una vez más. El único otro enfrentamiento fue en un partido amistoso disputado en 2013 donde el marcador quedó 3-3 con goles de Ilkay Gundogan, Thomas Muller y Lars Bender por los germanos y de José Núñez, Wilson Pittoni y Miguel Samudio por los paraguayos.

