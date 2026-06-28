El “espiritista” que habría maldecido a Harry Kane ahora lanzó una predicción contra Messi

Argentina y Cabo Verde se medirán en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El equipo de Lionel Messi continúa con el sueño de obtener el bicampeonato mundial. Mientras el cuadro africano viene de hacer una histórica clasificación de forma invicta en un grupo conformado por Uruguay, España y Arabia Saudita.

Previo a la eliminatoria se pone a la Selección de Argentina como la favorita luego de ganar su grupo con tres victorias consecutivas; 3 a 0 ante Argelia, 2 a 0 ante Austria y 3 a 1 ante Jordania. Sin embargo, Nana Kwaku Bonsam rompió el silencio para lanzar una atrevida predicción de la eliminatoria.

El brujo Kwaku Bonsam lanza predicción del Argentina vs Cabo Verde

La Argentina de Messi será eliminada, según el brujo ghanés

Nana Kwaku Bonsam es reconocido por ser un brujo ghanés que ha dejado ciertas predicciones en las justas mundialistas. Por lo que esta vez sentenció la eliminatoria de Argentina al pronosticar que será eliminada ante Cabo Verde.

Nana Kwaku Bonsam predice que la Argentina de Messi será eliminada ante Cabo Verde|REUTERS

“Cabo Verde eliminará a la Argentina de Messi”, declaró el hechicero. En ese sentido, la predicción de Nana Kwaku Bonsam se une a la lista de atrevidas predicciones que ha dejado dentro de la justa mundialista. Siendo la tercera predicción que dejó en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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El día que Bonsam "maldijo” a Harry Kane

Una de las sorpresas del certamen fue el empate a 0 entre Inglaterra y Ghana . Ya que el equipo europeo venía de conseguir un contundente triunfo por 4 a 2 en su debut. Mientras que la selección africana venció 1 a 0 a Panamá. En ese sentido se habló del papel que tuvo Harry Kane con el cuadro ghanés y el presunto “hechizo” que Bonsam le hizo previo al partido.

Harry Kane fue una de las “víctimas” de Nana Kwaku Bonsam|REUTERS

Según el propio brujo, utilizó uno de sus hechizos para minimizar el impacto de Harry Kane ante Ghana. Pasando de anotar dos goles ante Croacia a no anotar ningún gol en el segundo partido. Algo que acrecentó la popularidad de las predicciones del propio Nana Kwaku Bonsam.

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