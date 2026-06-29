Fecha y Horario para ver el México vs Ecuador, partido de los 16vos de Final del Mundial 2026

La Selección de México tendrá una cita con el destino este martes 30 de junio cuando se enfrente a su similar de Ecuador en la cancha del Estadio de la Ciudad de México en la instancia de los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM en un partido de matar o morir que podrás ver a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes.

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Fecha y hora del México vs Ecuador

México buscará llegar al quinto partido en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM cuando se enfrente a su similar de Ecuador este martes 30 de junio en la cancha del Estadio de la Ciudad de México en la instancia de los Dieciseisavos de Final.

El conjunto mexicano llegará a este compromiso con paso perfecto tras haber ganado sus tres partidos de Fase de grupos y sin recibir anotación, pero no se puede confiar ante unos Sudamericanos que derrotaron a Alemania para acceder a este duelo.

Los ecuatorianos perdieron en su presentación ante Costa de Marfil y empataron en un dramático partido ante Curazao en donde el portero Eloy Room atajó todo lo que le mandaron a su portería, pero finalmente se reivindicaron con una victoria ante los Teutones.

No te pierdas del partido entre México y Ecuador a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas de Azteca Deportes con la narración de Christian Martinoli y el análisis de Luis García, Carlos Guerrero 'Warrior', Luis Roberto Alves 'Zague' y Jorge Campos en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México y con la transmisión comenzando desde las 18:40 horas.

México vs Ecuador

Fecha: Martes 30 de junio

Hora: 19:00 horas

Estadio Ciudad de México

Dieciseisavos de Final

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