México vs Portugal: qué tiene que pasar para que se cumpla la predicción de Los Simpson

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ avanza con paso firme y las llaves de eliminación directa comienzan a definir el destino de las distintas selecciones. Por su parte, la Selección de México cumplió con creces el primer objetivo al clasificar como líder invicto en el Grupo A, rumbo a la ronda de los dieciseisavos de final. La ilusión es tanta con el conjunto dirigido por Javier Aguirre, que los fanáticos ya quieren que se cumpla la predicción de enfrentar a Portugal que alguna vez se vio en Los Simpson.

México vs Portugal|TV Azteca

En 1997, la famosa serie animada predijo que la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ enfrentaría a Portugal contra México, aunque no menciona explícitamente que ese es el enfrentamiento, indica que definiría cuál es "el país más grande del mundo". Curiosamente, en la actual justa mundialista el seleccionado europeo y el mexicano solamente podrían enfrentarse en una final de acuerdo a cómo quedó el cuadro de los clasificados.

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México vs Portugal, solamente en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Para que México y Portugal se enfrenten en una final, primero ambas selecciones deberían superar de forma consecutiva las cuatro rondas de eliminación directa que componen el cuadro reglamentario de la FIFA. El conjunto comandado por Javier Aguirre debe vencer a Ecuador este martes 30 de junio sobre el césped del Estadio Ciudad de México para avanzar a octavos. Posteriormente, tendría que eliminar a los rivales que emerjan de los cruces de esa ronda, cuartos y semifinales.

Por su parte, la delegación de Portugal, liderada en la cancha por la figura de Cristiano Ronaldo, tendría que dominar de forma idéntica su respectivo lado en el cuadro, empezando por ganarle a Croacia el próximo jueves. El combinado dirigido por Roberto Martínez está del otro lado de la llave eliminatoria, por lo cual el cruce entre ambos planteles se podría dar solamente en la última fecha.

