Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
QUIERO VER
Fútbol

¿Cuándo se jugará la final de la Concachampions entre el LAFC y León?

Listos los equipos para la Gran Final de la Concachampions, el LAFC de Carlos Vela se medirá ante el León de la Liga BBVA MX por la supremacia de la Concacaf

Carlos Vela, delantero del LAFC

Escrito por: Omar Moro

Todo listo para la Gran Final de la Concachampions. En el duelo por título de la Liga de Campeones de la Concacaf, el LAFC de Carlos Vela, y de la MLS, se medirá ante el León de la Liga BBVA MX, donde buscarán regresar el trofeo al balompié de nuestro país, luego de que el año pasado los Pumas perdieran la hegemonía del torneo.

Desde 2006 hasta el 2021 el certamen fue dominado por escuadras nacionales, de hecho los universitarios fueron protagonistas de las veces que conjuntos aztecas cayeron en la gran final; primer fueron derrotados en el 2005 frente al Saprissa y en el 2022 cayeron ante el Seattle Sounders.

Ahora, León, jugará el partido más importante en su historia, pues buscarán conquistar por primera vez un torneo internacional, aunque en 1993 fueron subcampeones de la Copa de Campeones de la Concacaf; además en el 2021 ganaron la Leagues Cup, por lo que esta Gran Final ante el LAFC esperan sea su mayor hazaña.

¿Cuándo se juega la Final de la Concachampions entre LAFC y León?

El duelo de ida entre los felinos y el conjunto de las Barras y las Estrellas será en el Nou Camp, el próximo 31 de mayo, en punto de las 8:00 PM (tiempo del centro de México); la vuelta, en territorio estadounidense se disputará el 4 de junio a las 7:00 PM (horario del centro de nuestro país) en el Banc Of California Stadium, casa del equipo de Carlos Vela.

Ellos también buscarán conquistar su primer título internacional, pues en su corta historia, ya tienen en sus vitrinas el trofeo de la MLS, campeonato que levantaron la pasada campaña del futbol del vecino del norte, frente al Philadephia Union, en tanda de penaltis.

Tags relacionados
León LAFC Carlos Vela

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP
CORINTHIANS VS FLUMINENSE FECHA.jpg

Brasileirao| Corinthians vs Fluminense

12:50 p. m.
20 SEP
ATLÉTICO PARANAENSE VS BAHÍA FECHA.jpg

Brasileirao| Atlético Paranaense vs Bahía

4:20 p. m.
20 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
21 SEP
RITUAL EL RESUMEN IMAGEN

Ritual NFL| Ritual El Resumen

3:55 p. m.
21 SEP