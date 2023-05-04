¿Cuándo se jugará la final de la Concachampions entre el LAFC y León?

Todo listo para la Gran Final de la Concachampions. En el duelo por título de la Liga de Campeones de la Concacaf, el LAFC de Carlos Vela, y de la MLS, se medirá ante el León de la Liga BBVA MX, donde buscarán regresar el trofeo al balompié de nuestro país, luego de que el año pasado los Pumas perdieran la hegemonía del torneo.

Desde 2006 hasta el 2021 el certamen fue dominado por escuadras nacionales, de hecho los universitarios fueron protagonistas de las veces que conjuntos aztecas cayeron en la gran final; primer fueron derrotados en el 2005 frente al Saprissa y en el 2022 cayeron ante el Seattle Sounders.

Ahora, León, jugará el partido más importante en su historia, pues buscarán conquistar por primera vez un torneo internacional, aunque en 1993 fueron subcampeones de la Copa de Campeones de la Concacaf; además en el 2021 ganaron la Leagues Cup, por lo que esta Gran Final ante el LAFC esperan sea su mayor hazaña.

¿Cuándo se juega la Final de la Concachampions entre LAFC y León?

El duelo de ida entre los felinos y el conjunto de las Barras y las Estrellas será en el Nou Camp, el próximo 31 de mayo, en punto de las 8:00 PM (tiempo del centro de México); la vuelta, en territorio estadounidense se disputará el 4 de junio a las 7:00 PM (horario del centro de nuestro país) en el Banc Of California Stadium, casa del equipo de Carlos Vela.

Ellos también buscarán conquistar su primer título internacional, pues en su corta historia, ya tienen en sus vitrinas el trofeo de la MLS, campeonato que levantaron la pasada campaña del futbol del vecino del norte, frente al Philadephia Union, en tanda de penaltis.