¡OFICIAL! Campeón Mundial con España es nuevo jugador del PSG

¡Es Oficial! Paris Saint-Germain (PSG) presentó al delantero español Ferran Torres como su nuevo refuerzo estelar. El atacante de 26 años, flamante campeón del mundo tras su destacada actuación en la reciente Copa del Mundo 2026, llega procedente del Barcelona y se ha comprometido con la entidad parisina hasta 2031.

El 'Tiburón', que ya lució con orgullo la camiseta con el dorsal número 9 asignado para esta nueva etapa, se incorporó de inmediato a la dinámica del equipo y completó sus primeros entrenamientos a las órdenes del cuerpo técnico en el centro deportivo del club.

¿Qué dijo Luis Enrique de la llegada de Ferran Torres?

El movimiento propicia el reencuentro de Ferran con el estratega Luis Enrique, técnico que le dio su primera oportunidad con la selección absoluta de España en 2020 y que conoce a la perfección el perfil futbolístico del valenciano:

"Estoy muy contento con su llegada. Creo que estamos mejorando el equipo, siempre estamos buscando oportunidades de mercado. Es un jugador internacional, le conocemos perfectamente y se adapta al cien por ciento porque puede jugar en cualquier posición del frente de ataque.”

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¿Cuáles son los números de Ferran Torres en el Barcelona?

Ferran cierra una etapa sumamente productiva de cuatro temporadas y media en la Ciudad Condal, consolidándose como una pieza habitual en el esquema del conjunto azulgrana antes de concretar su traspaso al balompié francés. Con el conjunto del Barcelona participó 207 encuentros oficiales, con 65 goles anotados. Torres conquistó 3 Ligas españolas, una Copa del Rey y 2 Supercopas de España.

Con un palmarés envidiable que incluye Premier League con Manchester City, multicampeonatos con Barcelona y la Eurocopa y Mundial con España, el atacante asume el reto de liderar la ofensiva del actual campeón francés en la Ligue 1 y la UEFA Champions League.

