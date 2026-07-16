Qué significa el festejo que Enzo Fernández le hizo a Inglaterra y por qué hay gente indignada por ello

La clasificación de la selección de Argentina a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ dejó grandes imágenes. Una de ellas fue el festejo de Enzo Fernández tras marcar el empate frente a Inglaterra. Su celebración generó preguntas entre muchos aficionados y, al mismo tiempo, provocó reacciones de molestia, especialmente en el país británico.

Enzo Fernández anotó el 1-1 en los minutos finales y celebró haciendo el tradicional “Topo Gigio”, un gesto histórico del futbol argentino que ya ha trascendido a otros países. Horas después, la imagen también desató una fuerte discusión en redes sociales por una publicación realizada por el Chelsea, club donde milita el mediocampista.

Quién es Enzo Fernández, goleador de Argentina contra Inglaterra|Crédito: @AFASeleccionEN / X

El Topo Gigio de Enzo Fernández tiene un significado histórico

El festejo consiste en colocar las manos detrás de las orejas, como invitando a escuchar más fuerte al público. Aunque su nombre proviene del personaje infantil creado por la italiana María Perego en 1958, tiene un significado dentro del futbol.

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El 8 de abril de 2001 Juan Román Riquelme marcó en un Superclásico entre Boca Juniors y River Plate y realizó el gesto mirando hacia el palco donde se encontraba Mauricio Macri, entonces presidente del club. Fue interpretado como una respuesta a las críticas y un conflicto salarial con la directiva. Él, sin embargo, dijo que era porque a su hija le gustaba el “Topo Gigio”.

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Quarter Final - Netherlands v Argentina - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - December 9, 2022 Argentina’s Lionel Messi celebrates scoring their second goal REUTERS/Paul Childs TPX IMAGES OF THE DAY|PAUL CHILDS/REUTERS

Con el paso de los años, el Topo Gigio pasó a representar una forma de contestar cuestionamientos o enviar un mensaje a quienes dudan del rendimiento de un futbolista. Lionel Messi también lo inmortalizó durante el Mundial de Qatar 2022 frente a la Países Bajos de Louis Van Gaal.

¿Por qué el festejo de Enzo Fernández generó indignación?

Enzo Fernández llegaba al partido frente a Inglaterra después de recibir críticas por parte de algunos aficionados y analistas debido a su desempeño durante el torneo. Además, exjugadores de Inglaterra lo habían criticado. Tras convertir un gol decisivo, eligió responder con un gesto que históricamente simboliza rebeldía y desafío.

¿Enzo Fernández puede tener problemas en el Chelsea?

La polémica aumentó cuando el Chelsea publicó en sus redes sociales una fotografía del argentino celebrando con el Topo Gigio. Al tratarse de un club inglés, numerosos aficionados consideraron inapropiado que la institución destacara la celebración de un futbolista que acababa de marcar contra la selección de Inglaterra.

Algunos usuarios calificaron la publicación como una falta de respeto hacia el futbol inglés e incluso pidieron sanciones para el responsable de administrar las cuentas oficiales del Chelsea. Mientras tanto, para gran parte de los aficionados argentinos, el gesto de Enzo fue simplemente una nueva muestra de un festejo histórico.