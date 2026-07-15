OFICIAL: El segundo finalista del Mundial 2026

Tras 90 minutos de un juego muy apretado por fin conocimos al segundo clasificado, Argentina disputará la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y buscarán conseguir un bicampeonato histórico.

Al minuto 55 cayó el primer gol del partido, Aaron Gordon remató solo dentro del área chica tras un preciso centro de Jude Bellingham y de esta manera puso adelante a Inglaterra momentáneamte, sin embargo, el equipo inglés cometió el error de cerrar líneas y tratar de mantener el resultado ante una Argentina que no perdona.

Al minuto 85 Enzo Fernández realizo un disparo desde fuera del área un balón que llegó a él gracias a Lionel Messi, con pierna derecha disparó y mandó el balón al fondo de la red para así celebrar el empate del partido. Argentina no paró de intentar y quería definir todo en los 90 minutos; al minuto 90+2 Lionel Messi nos regaló de nueva cuenta una pincelada tras un centro preciso con dirección a la cabeza de Lautaro Martínez que solo se tuvo que preocupar por mandar empujar el balón para dar vuelta al marcador.

¡Argentina le da la vuelta! 👀



Messi mandó un centro que Lautaro Martínez remató dentro del área para poner el 2-1 ante Inglaterra 🔥#ElCanalDelMundial #CopaMundialFIFA #Somos26 #ElMundialXAzteca #YoLoVeoXAzteca



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De esta manera es que Inglaterra enfrentará a Francia el próximo 18 de julio en busca de la tercera posición del Mundial 2026.

¿Cuándo se juega la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

El partido está programado para disputarse el próximo domingo 19 de julio en punto de las 13 horas en el estadio de Nueva York Nueva Jersey. La España de Lamine Yamal enfrentará a la Argentina de Lionel Messi.

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