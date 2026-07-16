Argentina llegó a la final gracias a esto que hizo durante todo el Mundial 2026

La Selección Argentina está nuevamente en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pero su camino no estuvo marcado por la tranquilidad. Al contrario, el equipo de Lionel Scaloni construyó su clasificación a partir de una característica que se repitió una y otra vez: la capacidad de levantarse cuando parecía estar contra las cuerdas.

Desde los dieciseisavos de final, la Albiceleste protagonizó una serie de remontadas que terminaron convirtiéndose en el sello de este plantel. Incluso el propio Scaloni destacó tras vencer a Inglaterra que sus jugadores "dan lo mejor cuando están contra la pared", una virtud que volvió a aparecer en cada instancia eliminatoria.

Las remontadas de Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La secuencia comenzó en los dieciseisavos de final frente a Cabo Verde. Argentina igualó el encuentro cuando el reloj superaba los 100 minutos y terminó encontrando el 3-2 definitivo en el tiempo suplementario.

En octavos de final, el panorama fue todavía más complicado. Egipto ganaba 2-0 hasta el minuto 67, pero la Selección reaccionó con tres goles y dio vuelta el marcador para avanzar con un memorable 3-2.

La historia volvió a repetirse en cuartos de final. Suiza abrió el marcador y Argentina recién logró empatar a los 67 minutos. En el tiempo suplementario aparecieron los tantos que sellaron el 3-1 y el pase a las semifinales.

Finalmente, ante Inglaterra, el conjunto de Scaloni estuvo abajo en el marcador durante gran parte del segundo tiempo. Sin embargo, Enzo Fernández igualó el partido en los minutos finales y Lautaro Martínez convirtió el gol de la victoria en el tiempo agregado para sellar el 2-1 y la clasificación a la final.

TE PUEDE INTERESAR:

Después del triunfo sobre Inglaterra, Lionel Scaloni explicó que esa personalidad competitiva es una de las grandes fortalezas de su plantel. El entrenador aseguró que Argentina suele responder mejor cuando atraviesa momentos difíciles, recordó las remontadas frente a Cabo Verde, Egipto, Suiza e Inglaterra y destacó que sus futbolistas "no le temen a nada", una mentalidad que volvió a quedar reflejada en la recta final del torneo.

TV Azteca transmite 32 partidos EN VIVO y GRATIS

En la pantalla de Azteca 7, en el sitio de Azteca Deportes y en la app oficial, podrás ver los mejores 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en vivo y gratis.