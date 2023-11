“Independientemente de donde termine en la temporada, yo seguiré": ‘Checo’ Pérez

El piloto mexicano, Sergio ‘Checo’ Pérez de la escudería Red Bull aseguró que tiene un lugar en el equipo para la temporada 2024, y que los rumores que salen sobre él son solo eso, rumores.

Agora, ‘Checo’ vive una temporada con muchos altibajos y después de perder en la carrera de casa, México, deberá de concentrarse para afrontar la carrera en Brasil, pues Hamilton lo sigue de cerca en la disputa por el subcampeonato de la Fórmula Uno 2023.

También te puede interesar: Ricciardo o ‘Checo'; Verstappen responde

‘Checo’ confiado sobre su continuidad en Red Bull

Con los rumores que han salido en los últimos días de la prensa internacional, ‘Checo’ Pérez contestó que la prensa debería de ser más profesional, pero que al final, el seguirá.

Si, es lo que quieren decir y escribir, aparentemente son los rumores de los medios ¿No? Por mi parte tengo un contrato y todo está claro, independientemente de donde termine en la temporada, yo seguiré

“Ya estoy acostumbrado, pero a veces me cuesta entender la responsabilidad en el periodista, no digo todos, pero la gran mayoría no entiende lo influyentes que son sus comentarios en redes sociales, y lo que puede llegar a generar. Entonces hay que tener cuidado y ser más profesionales en ese sentido, en vez de estar ahí sentados en el sofá, haciendo rumores”, agregó el piloto mexicano.

Sergio Pérez, a pesar de sus últimos resultados, está firmando una de sus mejores temporadas de los más de 10 años que lleva compitiendo en la F1, actualmente ‘Checo’ ocupa la segunda posición y pelea con el británico, Lewis Hamilton el subcampeonato de la temporada, al contar con 240 puntos por 220 del ingles de la escudería Mercedes.

Este fin de semana corren el Gran Premio de Brasil, compromiso que tiene Carrera Sprint, por lo que este viernes 3 de noviembre habrá solo una practica libre y la clasificación para la carrera del domingo, el sábado será la clasificación para la carrera Sprint y posteriormente la Sprint, para cerrar el domingo con la carrera de 71 vueltas en el Autódromo José Carlos Pace, mejor conocido como Interlagos.

También te puede interesar: ‘Checo’ Pérez frente a Hamilton: La pelea por el Subcampeonato en el Gran Premio de Brasil