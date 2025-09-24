Con fichaje BOMBA incluido: los puestos que Cruz Azul quiere reforzarle a Nicolás Larcamón

Cruz Azul es el actual líder del Apertura 2025 tras ganarle 3-2 a Juárez en la jornada 9 . La Máquina es uno de los equipos a vencer en la Liga BBVA MX, pues lleva 7 partidos al hilo con victoria. Pese al gran momento del club, la directiva ya puso manos a la obra en búsqueda de nuevos refuerzos para el Clausura 2026 y entre ellos buscan darle un fichaje bomba a Nicolás Larcamón.

El equipo de La Noria buscará reforzar su defensa y delantera, pues pese a que Ángel Sepúlveda ha respondido con goles, al igual que Gabriel “Toro” Fernández, no está de más tener un revulsivo que les genere competencia y esté cuando los atacantes sufran lesiones, como la que acaba de superar el “Cuate”, que lo mantuvo fuera de las canchas durante 2 semanas .

Club de Futbol Cruz Azul Cruz Azul buscará reforzar su defensa y delantera para el Clausura 2026

En el podcast de La Máquina se reveló que Cruz Azul iría por un defensa, un delantero y otro jugador en un puesto que no fue revelado. Entre ellos quieren a un fichaje bomba, el cual lo tuvo para esta temporada cuando promotores le ofrecieron a Mario Balotelli, pero el club mexicano rechazó al futbolista italiano, quien actualmente vale 500 mil euros y se encuentra sin equipo.

La malaria de Cruz Azul con los fichajes bomba

Cruz Azul no ha tenido gran suerte al querer sumar a su equipo fichajes bomba, prueba de ello el caso de Luka Jovic, a quien pretendieron por más de un mes y, pese a que el futbolista mostró interés por jugar en México, la contratación se cayó, por lo que el serbio terminó firmando con el AEK Atenas.

@lukajovic Cruz Azul mantuvo negociaciones con Luka Jovic durante más de un mes, pero al final no se dio su contratación

La Máquina también tiene 2 antecedentes con fichajes bomba caídos, como lo fue el de Luis Suárez, quien en verano de 2022 le interesó al club, pero el uruguayo terminó por regresar al futbol de su país, después de una gran carrera en Europa.

Rafael Santos Borré también fue buscado por Cruz Azul para el Apertura 2023, pero la negociación no llegó a buena puerta, por lo que el colombiano se fue transferido del Eintracht Frankfurt al Werder Bremen de la Bundesliga.