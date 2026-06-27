Más allá del Barcelona: estos son los clubes que buscan quedarse con Julián Álvarez

Julián Álvarez volvió a quedar en el centro del mercado europeo. El delantero argentino, actual futbolista del Atlético de Madrid y que juega la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con Argentina, atraviesa días de incertidumbre por su futuro y ya hay varios gigantes atentos a cualquier movimiento.

Aunque el Barcelona aparece como uno de los destinos más mencionados, no es el único club que sigue de cerca a la “Araña”. En las últimas semanas también surgieron los nombres de PSG, Arsenal y Real Madrid, equipos que ya habrían mostrado interés por quedarse con uno de los delanteros más buscados del futbol europeo.

El tema no es menor para el Atlético de Madrid. Julián tiene contrato vigente hasta 2030 y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros, una cifra que complica cualquier operación. Por eso, más allá del deseo del jugador o de los clubes interesados, la postura del equipo colchonero será clave para definir el caso.

Qué clubes buscan fichar a Julián Álvarez

De acuerdo con distintos reportes en Europa, PSG y Arsenal fueron dos de los equipos que se acercaron por Julián Álvarez. Sin embargo, el delantero argentino habría rechazado ambas opciones en medio de los rumores que lo vinculan con el Barcelona.

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El caso del PSG aparece como uno de los más fuertes. El club francés buscaba sumar una figura ofensiva de primer nivel y puso la mirada en el campeón del mundo con Argentina. Incluso, algunas versiones señalaron que el equipo parisino podía incluir nombres en una posible negociación con el Atlético de Madrid.

Arsenal también siguió el caso de cerca. El equipo inglés buscaba un delantero capaz de competir al máximo nivel en la Premier League y la Champions League. Sin embargo, la postura del jugador habría frenado cualquier avance concreto, ya que su prioridad no pasaría por mudarse a Londres.

Julián Ávarez es el mejor 9 del mundo para Luis Suárez, por encima de Raúl Jiménez y Santi Gimenez|Julian Alvarez

Real Madrid también apareció en la pelea por Julián Álvarez

Otro de los clubes que apareció en la escena fue Real Madrid. Según reportes de la prensa española, el equipo blanco habría presentado una oferta cercana a los 150 millones de euros por Julián Álvarez, aunque el Atlético de Madrid no aceptó la propuesta.

Ese movimiento generó ruido en España por tratarse de una operación entre rivales directos de la capital. Además, reforzó la postura del Atlético: el club no quiere desprenderse fácilmente de uno de sus jugadores más importantes y, por ahora, se mantiene firme en sus condiciones.

Por qué Barcelona sigue siendo el destino más mencionado

Barcelona aparece como el club que más ilusionaría a Julián Álvarez. Según distintos reportes, el argentino tendría como prioridad jugar en el equipo catalán si finalmente logra salir del Atlético de Madrid.

El problema es que la operación no es sencilla. Atlético no quiere reforzar a un rival directo de LaLiga y, además, habría elevado la tensión por supuestos contactos del Barcelona con el entorno del futbolista. Incluso, en España se informó que el club colchonero analiza llevar el caso ante FIFA.