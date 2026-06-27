VIDEO: Así fue el momento en que Cabo Verde se enteró que jugará contra Argentina en el Mundial 2026

La Selección de Cabo Verde sorprendió en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ al clasificar como segundo lugar del Grupo H de manera invicta. Por lo que ahora le tocará a los caboverdianos el afrontar una dura prueba en los dieciseisavos de final. Ya que les tocará enfrentar a la Selección de Argentina, el vigente campeona del mundo.

El rendimiento de Cabo Verde fue de tres empates ante España, Uruguay y Arabia Saudita. Demostrando que será un equipo difícil de anotar debido a que en ninguno de los tres partidos de la Fase de Grupos recibió gol alguno. Mientras tanto, ya hay registro de la selección africana tras conocer quién será su siguiente rival dentro de la justa mundialista.

Cabo Verde enfrentará a Argentina en los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La reacción de Cabo Verde al enterarse que enfrentará a Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Dentro de las redes oficiales de Cabo Verde se subió un video en el momento exacto cuando el equipo y el cuerpo técnico se enteró de su siguiente rival. En las imágenes puede verse cómo los jugadores se encuentran expectantes dentro del móvil de uno de los miembros del staff. Por lo que en el momento en el que supieron de su lugar en la llave terminaron por festejar.

Cabe mencionar que el partido entre España y Uruguay fue definitivo para que Cabo Verde clasificara como el segundo lugar del grupo. Ya que el conjunto español venció 1 a 0 a los charrúas para sumar 7 puntos. Mientras que el equipo de Marcelo Bielsa quedó eliminado con 2 puntos en 3 partidos.

TE PUEDE INTERESAR:



Los récords de Cabo Verde previo a su duelo ante la Argentina de Messi

La Selección de Cabo Verde rompió varios récords en su papel dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Uno de ellos pertenece al arquero Vozinha, quien se convirtió en el tercer portero en dejar su arco en cero después de cumplir los 40 años. Uniéndose a dos históricos porteros como Dino Zoff y Peter Shilton.

Vozinha igualó el histórico récord de Dino Zoff y Péter Shilton

Otro récord importante es que se convirtió en el país menos poblado en llegar a los dieciseisavos de final dentro de la cita mundialista con 530 mil habitantes. Además de ser la única selección debutante que enfrentará a tres campeonas del mundo: España, Uruguay y Argentina.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

Vive las grandes emociones de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ a través de los 32 partidos totalmente EN VIVO y GRATIS que Azteca Deportes tiene para ti. Nuestra cobertura incluye los partidos de la Selección Mexicana, así como los demás encuentros de la fase de grupos, duelos de eliminación y la gran final. No olvides sintonizar los encuentros mediante nuestras múltiples plataformas.