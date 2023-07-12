¿Acuerdo por Mbappé? Presidente del PSG es captado en Madrid

El futuro de Kylian Mbappé está en el aire y por redes sociales circula un video del Presidente del PSG Nasser Al-Khelaifi en la ciudad de Madrid, muchos usuarios e internautas sugieren que podría estar en dicha ciudad para cerrar el fichaje de “Donatello” con el cuadro merengue.

Las supuestas imágenes de Al-Khelaifi en Madrid según la cuenta @Trunks, pues fanáticos del Real Madrid ven como una señal que el dirigente del cuadro más poderoso de Francia esté presuntamente en la capital española, sin dar detalles de su presencia en dicha ciudad, el video dejó varios versiones en el aire, entre esas un posible fichaje o un viaje cualquiera.

Que hace este tio en Madrid 🤔 pic.twitter.com/E1YoaR2K2p — Trunks (@trunksRM) July 12, 2023

La relación de Mbappé con el PSG está rota

Kylian Mbappé y el PSG está protagonizando un nuevo capítulo en su telenovela, pues todo parece que el delantero francés tomó la decisión de salir del cuadro más importante de Francis, esta decisión puso tensa la relación entre el entorno del jugador, el mismo futbolista y el club de París.

Según el Diario L’Équipe publicó una carta de Mbappé, que está fechada el 12 de julio de 2022, en este documento el elemento galo comunica a la institución su deseo de no renovar el año que le restaba como opcional hasta el 2025, adicional a esto mandó otra explicando los motivos de su decisión.

Luego de este envío, el PSG contestó de manera "violenta" tachando de "desleal" y falta de sinceridad por parte del jugador del PSG, pues según el Presidente del club, Al Khelaïfi, tenía un acuerdo de palabra con Mbappé para que no se fuera gratis del equipo.

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Ultimátum del PSG para Kylian Mbappé

Tras un primer plazo para decidir su futuro, el PSG amplió la fecha para que ambas partes lleguen a un acuerdo, mientras medios en España indican que el Real Madrid está a la espera de la resolución para entrar en la puja por Mbappé.

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