¿Se acabó? PSG estalla y llama “desleal” a Kylian Mbappé

Todo parece indicar que la relación entre el astro francés Kylian Mbappé y PSG está rota, pues salió a la luz que la comunicación es únicamente por medio de cartas, y versiones en Francia indican que está muy tensa la situación entre el jugador y el club.

El Diario L’Équipe publicó una carta de Mbappé, misma que tenia desde hace un año, pues está firmada el 12 de julio de 2022, en esta le comunica al club su deseo de no renovar el año que le restaba como opcional hasta el 2025, luego mandó otra en la que explicó los motivos de su decisión.

Según el mismo medio el PSG le respondió de manera “ofensiva”, pues lo tacharon de “desleal”, “falta de sinceridad”, además de que lo señalaron por no cumplir su palabra, esto acompañado con lo que dijo el Presidente del club, Al Khelaïfi, quien comentó que tenía un acuerdo verbal con el jugador para que no se fuera gratis del club.

“O firma contrato o tiene la puerta abierta”, esto dijo el dirigente parisino en medio de la novela que pone lejos de Francia a la estrella del PSG, versiones indican que es posible que llegue al Real Madrid, equipo que desea contar con el atacante desde hace varios años atrás.

Ultimátum para Mbappé por parte del PSG

Luego de poner una fecha límite para la decisión del jugador que de inicio era el 30 de junio, ahora el equipo fijó el plazo hasta el 31 de julio para encontrar la mejor solución en conjunto con el entorno de Mbappé; versiones en España indican que el Real Madrid está esperando la resolución del club y el jugador para entrar y fichar a la máxima figura del futbol galo.

