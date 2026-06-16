ÚLTIMA HORA: Tim Payne firmaría con un equipo GRANDE en pleno Mundial 2026™ 

En un movimiento que ha tomado por sorpresa a propios y extraños dentro del futbol sudamericano, el experimentado defensor neozelandés, Tim Payne, cambiará radicalmente de aires una vez que concluya su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ para convertirse en nuevo jugador del Club Olimpia de Paraguay.

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El zaguero de 32 años, quien disputó la última temporada defendiendo los colores del Wellington Phoenix en la A-League, armará las maletas para incorporarse a la disciplina del "Decano" del futbol paraguayo. Se trata de una contratación histórica que rompe con los moldes tradicionales del mercado sudamericano, llevando la garra y el orden de Oceanía directamente a la exigente liga guaraní.

Tim Payne: Un fenómeno viral que superó a su propio país

Más allá de su calidad en la cancha, el fichaje de Payne llega acompañado de una auténtica locura digital. En tan solo 48 horas, Tim Payne pasó a tener en su cuenta 1.6 millones de seguidores y después de descubrir el fenómeno, grabó un video en español para agradecer el cariño recibido.

Actualmente el futbolista cuenta con 5.8 millones de seguidores en Instagram, superando incluso a la cantidad de habitantes de su país (5.3 millones), y muy cerca de Vozinha, el arquero de Cabo Verde que amargó a España en su debut y también revolucionó internet.

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Un refuerzo exótico para el "Rey de Copas"

Olimpia, uno de los clubes más laureados y respetados de Conmebol, busca recuperar la memoria institucional y volver a los primeros planos internacionales. Con la incorporación de Payne, el cuerpo técnico de la escuadra asuncena suma a un elemento plurifuncional en zona baja, capaz de desempeñarse con gran solvencia tanto de lateral derecho como de defensor central.

El neozelandés destaca por su imponente físico, excelente juego aéreo y un recorrido internacional que le otorgará frescura a la plantilla. El principal objetivo trazado para el mundialista será liderar la zaga en la Copa Sudamericana, un torneo donde el conjunto de la franja negra tiene la obligación histórica de pelear por el campeonato.

