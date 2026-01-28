Más detalles del caso Igor Lichnovsky: esto falta para que deje Club América y el dinero que costaría

El caso Igor Lichnovsky mantiene inquieto a más de un aficionado del Club América. El defensor chileno dejó de ser tomado en cuenta por André Jardine y no jugará en todo el Clausura 2026 debido a que no fue inscrito en el torneo. Rodrigo Dourado tomó su lugar, mientras que el ex-Tigres se encuentra entrenando con el resto del equipo, pero sin jugar minutos oficiales y cobrando un salario millonario .

En este contexto, las Águilas iniciaron las gestiones para desprenderse de Lichnovsky lo antes posible. Distintos reportes mencionan que la directiva se encuentra negociando la rescisión de su contrato, con el objetivo de acelerar su desvinculación y evitar un impacto financiero en el corto plazo. Según el sitio 365scores, el club azulcrema le habría ofrecido compensarle todo el año 2026 de contrato para ejercer su salida inmediata .

Cabe destacar que Lichnovsky tiene contrato vigente con el América hasta el 30 de junio de 2027, con una opción de renovar automáticamente su vínculo por una temporada más, es decir, hasta mediados del año 2028. La realidad es que el futbolista no entra en los planes deportivos de la institución, por lo que buscan su salida inmediata para liberar un cupo de NFM (No Formado en México) y así poder continuar con sus gestiones en el mercado de fichajes.

Lo que le costaría al América rescindir el contrato de Lichnovsky

La situación de Lichnovsky ha generado un fuerte dolor de cabeza en los altos mandos del América. Además de ocupar una plaza de jugador extranjero y arruinar los planes deportivos del equipo en el mercado invernal, su salida de Coapa significaría una gran suma de dinero. Según la información disponible, la rescisión de su contrato tendría un costo cercano a los 2.5 millones de dólares, cifra que las Águilas intentarán minimizar para no poner en riesgo el capital del club.

La posición de Igor Lichnovsky al respecto

Lichnovsky ya está enterado de la situación y ha delegado toda la operación a su agente. Desde la representación del defensor chileno hay una postura firme: que se cumpla la totalidad de las compensaciones estipuladas en las garantías contractuales firmadas con el club. La primera oferta realizada por el América habría resultado insuficiente para el agente de Igor, por lo que las negociaciones podrían extenderse a lo largo de la semana.

