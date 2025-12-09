Tigres UANL quiere ganar el Apertura 2025: así le ha ido en todas las finales del Siglo XXI

Tras igualar 1-1 ante Cruz Azul (2-2 en el global) y hacer valer su posición de segundo en la Fase Regular, Tigres clasificó y tendrá la oportunidad de ser campeón del Apertura 2025 ante los Diablos Rojos de Toluca. Esta será ni más ni menos que su decimotercera final de Liga BBVA MX en el Siglo XXI y la primera después de dos años.

La Liga BBVA MX ya confirmó el día y horario de las finales . El partido de ida tendrá lugar este jueves 11 de diciembre a las 20:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Universitario de los Felinos; mientras que la vuelta se llevará a cabo en el Estadio Nemesio Diez el domingo 14 a las 19:00.

Las finales de Liga BBVA MX disputadas por Tigres UANL en el Siglo XXI

El portal Dataref repasó todas las finales disputadas por Tigres desde el 2001 hasta la actualidad. En total, el equipo ya fue parte de la definición de la Liga BBVA MX en doce oportunidades.



Torneo Invierno 2001: derrota global 3-1 ante Pachuca.

derrota global 3-1 ante Pachuca. Apertura 2003: derrota 3-2 ante Pachuca.

derrota 3-2 ante Pachuca. Apertura 2011: victoria 3-2 ante Santos.

victoria 3-2 ante Santos. Apertura 2014: derrota 3-1 ante América

derrota 3-1 ante América Copa MX Clausura 2014: victoria 3-0 ante Oaxaca.

victoria 3-0 ante Oaxaca. Apertura 2015: empate 4-4 (victoria 4-2 en penales) ante Pumas.

empate 4-4 (victoria 4-2 en penales) ante Pumas. Apertura 2016: empate 2-2 (victoria 3-0 en penales) ante América.

empate 2-2 (victoria 3-0 en penales) ante América. Clausura 2017: derrota 4-3 ante Chicas.

derrota 4-3 ante Chicas. Apertura 2017: victoria 3-2 ante Monterrey.

victoria 3-2 ante Monterrey. Clausura 2019: victoria 1-0 ante León.

victoria 1-0 ante León. Clausura 2023: victoria 3-2 ante Chivas.

victoria 3-2 ante Chivas. Apertura 2023: derrota 4-1 ante América.

En total, Tigres UANL se coronó como el mejor equipo del torneo en siete oportunidades en este Siglo XXI, mientras que en otras cinco fue el subcampeón.

Otras finales de Tigres en el Siglo XXI

