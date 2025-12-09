Tigres UANL quiere ganar el Apertura 2025: así le ha ido en todas las finales del Siglo XXI
Los Felinos enfrentarán a Toluca en busca del título y estos son sus antecedentes más recientes en los juegos decisivos
Tras igualar 1-1 ante Cruz Azul (2-2 en el global) y hacer valer su posición de segundo en la Fase Regular, Tigres clasificó y tendrá la oportunidad de ser campeón del Apertura 2025 ante los Diablos Rojos de Toluca. Esta será ni más ni menos que su decimotercera final de Liga BBVA MX en el Siglo XXI y la primera después de dos años.
La Liga BBVA MX ya confirmó el día y horario de las finales . El partido de ida tendrá lugar este jueves 11 de diciembre a las 20:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Universitario de los Felinos; mientras que la vuelta se llevará a cabo en el Estadio Nemesio Diez el domingo 14 a las 19:00.
Las finales de Liga BBVA MX disputadas por Tigres UANL en el Siglo XXI
El portal Dataref repasó todas las finales disputadas por Tigres desde el 2001 hasta la actualidad. En total, el equipo ya fue parte de la definición de la Liga BBVA MX en doce oportunidades.
- Torneo Invierno 2001: derrota global 3-1 ante Pachuca.
- Apertura 2003: derrota 3-2 ante Pachuca.
- Apertura 2011: victoria 3-2 ante Santos.
- Apertura 2014: derrota 3-1 ante América
- Copa MX Clausura 2014: victoria 3-0 ante Oaxaca.
- Apertura 2015: empate 4-4 (victoria 4-2 en penales) ante Pumas.
- Apertura 2016: empate 2-2 (victoria 3-0 en penales) ante América.
- Clausura 2017: derrota 4-3 ante Chicas.
- Apertura 2017: victoria 3-2 ante Monterrey.
- Clausura 2019: victoria 1-0 ante León.
- Clausura 2023: victoria 3-2 ante Chivas.
- Apertura 2023: derrota 4-1 ante América.
En total, Tigres UANL se coronó como el mejor equipo del torneo en siete oportunidades en este Siglo XXI, mientras que en otras cinco fue el subcampeón.
Otras finales de Tigres en el Siglo XXI
Además de la Liga BBVA MX, los Felinos alcanzaron la final de varios certámenes a lo largo de estos años. Desde que comenzó el Siglo XXI, el equipo disputó:
- Cinco finales de Campeón de Campeones (cuatro ganadas y una perdida).
- Cuatro finales de Concachampions (una ganada y tres perdidas).
- Dos finales de Campeones Cup (ambas ganadas).
- Una final del Mundial de Clubes (perdida).
- Una final de la Copa Libertadores (perdida).
- Una final de Leagues Cup (perdida).
- Una final de Copa MX (ganada).
- Una final de Supercopa MX (perdida).