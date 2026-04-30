Suena para volver a Club América, pero está peleado con algunos de los jugadores

El Club América recibirá el regreso de varios futbolistas que se encuentran cedidos por toda la Liga BBVA MX de cara al Apertura 2026. El Necaxa es uno de los clubes que recibió una mayor cantidad de jugadores por parte del combinado azulcrema como, por ejemplo, Cristian ‘Chicote’ Calderón. Sin embargo, otro de los futbolistas que regresarán al Nido de Coapa para el próximo torneo es Emilio Lara.

El canterano de las Águilas ha estado cedido en Aguascalientes desde el año 2024, pero deberá regresar a Ciudad de México en el mercado de verano. Sin embargo, existe un problema y es que varios reportes mencionan que Lara no tendría la mejor relación con la plantilla actual del América. Esta situación podría complicar su reintegración al vestuario e incluso podría poner en riesgo su estancia en el equipo.

A lo largo de su paso por Necaxa, Emilio Lara protagonizó algunos enfrentamientos ante la plantilla de las Águilas, generando una fuerte tensión en los partidos recientes entre ambas escuadras. Como si fuera poco, en su momento también tuvo peleas con Chicote Calderón, cuando este también formaba parte del vestidor azulcrema.

TE PUEDE INTERESAR:



Estos episodios no pasaron desapercibidos y distintos reportes mencionan que una parte de la plantilla americanista no estaría de acuerdo con el regreso del lateral derecho. El trabajo de André Jardine será crucial en caso de mantener a Lara en la plantilla, ya que su integración al vestidor costará más de lo habitual.

|Getty Images

El contrato de Emilio Lara con el América

Su cesión con los Rayos finalizará el 30 de junio, por lo que deberá regresar a Coapa en el mercado veraniego. Lara tiene contrato vigente con el América hasta junio del 2027, por lo que aún tiene un año de vinculación. De todos modos, su estadía en Coapa no está definida, ya que será el cuerpo técnico el que decidirá si mantener al defensor de 23 años o si darle salida nuevamente en el próximo libro de fichajes.

Emilio Lara será uno de los futbolistas del Necaxa que deberá volver al América, como sucederá con Chicote Calderón y el joven Franco Rossano. Todos ellos están cedidos en Aguascalientes y sus contratos expirarán el 30 de junio. De momento, no hay información oficial sobre la decisión que tomará el club con estos tres jugadores.

