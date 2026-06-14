Cruz Azul tiene al reemplazo ideal de Gonzalo Piovi: juega en Argentina, pero vale millones

Cruz Azul comienza a moverse en el mercado de fichajes y uno de los nombres que apareció en la órbita cementera puede ilusionar a más de un aficionado. La Máquina tendría en la mira a Kevin Lomónaco, defensor argentino de Independiente de Avellaneda, como una alternativa para reforzar la defensa de cara al Apertura 2026.

El interés no surge en cualquier contexto. De acuerdo con reportes recientes, el club celeste busca cubrirse ante una posible salida de Gonzalo Piovi, una pieza importante en la última línea. En ese escenario, Lomónaco aparece como una opción fuerte, aunque también como una operación complicada por su valor de mercado.

Cruz Azul ya habría avanzado por Kevin Lomónaco

Según diversos reportes, Cruz Azul ya habría presentado una oferta por Kevin Lomónaco, aunque hasta ahora no se conocen los términos económicos de la propuesta. La misma información señala que distintos medios argentinos colocan al central de 24 años dentro del radar cementero.

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La intención de La Máquina sería fortalecer una zona sensible del campo, especialmente si se concreta la salida de alguno de sus defensores extranjeros. Piovi ha sido uno de los nombres que más ruido genera en el mercado, por lo que la directiva encabezada por Iván Alonso no quiere quedar expuesta si el argentino termina saliendo.

Quién es Kevin Lomónaco, el defensa que interesa en La Noria

Kevin Lomónaco es un defensor central argentino de 24 años, nacido en La Plata, que actualmente juega en Independiente. Mide 1.84 metros, es diestro y tiene contrato con el club de Avellaneda hasta el 31 de diciembre de 2028, un dato clave para entender por qué su salida no sería sencilla.

El zaguero se consolidó como uno de los activos más importantes del “Rojo” y su perfil encaja con lo que busca Cruz Azul: un central joven, con proyección, buen presente en Argentina y margen para dar el salto a una liga competitiva como la Liga BBVA MX.

El precio que complica a Cruz Azul

El principal obstáculo para Cruz Azul sería el costo de la operación. De acuerdo con Transfermarkt, Kevin Lomónaco tiene un valor de mercado de 8 millones de euros, con última actualización del 22 de mayo de 2026.

Aunque el valor de mercado no necesariamente marca el precio final de una transferencia, sí deja claro que Independiente no lo dejaría salir por una cifra baja. Además, al tener contrato vigente hasta finales de 2028, el club argentino conserva una posición fuerte en cualquier negociación.