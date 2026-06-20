Guillermo Almada deja ir de forma definitiva a uno de sus defensores: jugará en otro equipo de México

El Club América comienza a definir los primeros movimientos de su plantilla rumbo al Apertura 2026. Con Guillermo Almada al frente del nuevo proyecto deportivo, las Águilas tomaron una decisión importante con uno de sus defensores jóvenes: Walter Portales dejará Coapa y jugará en otro equipo de México.

De acuerdo con distintos reportes, el canterano azulcrema reforzará al Atlante para el siguiente torneo. El movimiento será de manera definitiva, aunque América conservaría un porcentaje de su carta, una fórmula que le permite mantener cierto control económico sobre una posible venta futura.

Walter Portales saldrá del América para jugar con Atlante

Walter Portales, defensor de 22 años, se convertirá en nuevo jugador del Atlante, equipo que prepara su regreso a la Liga BBVA MX bajo el mando de Miguel Herrera. El movimiento forma parte de la reestructura que América comienza a realizar después del cambio de ciclo en el banquillo.

|Instagram @walterp_27

Según la misma información, el futbolista llegará a los Potros con un contrato por un año y medio. Aunque no era una pieza habitual del primer equipo, su salida llama la atención porque se trata de un jugador formado en la estructura azulcrema y que todavía tenía margen de desarrollo.

Portales se desempeña principalmente como lateral derecho, aunque también puede cumplir funciones defensivas por el centro. Según información que comparte Transfermarkt, nació el 27 de marzo de 2004, en California, con nacionalidad estadounidense y mexicana. Además, fue parte del proceso juvenil de la Selección Sub-19 de Estados Unidos.

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Por qué América dejó salir a Walter Portales

La salida de Walter Portales responde, sobre todo, a la falta de espacio dentro del plantel principal del América. El defensor no logró consolidarse en el equipo mayor y su participación quedó reducida a apariciones puntuales.

En las Águilas, Portales acumuló recorrido en categorías menores y apenas tuvo dos partidos con el primer equipo en el Clausura 2025, ante Querétaro y Tijuana.

En la temporada anterior, también tuvo un paso por Puebla, donde llegó a préstamo desde América. Ese movimiento fue parte de la estrategia del club para darle minutos a varios jóvenes que no tenían lugar inmediato en Coapa.

|Instagram: Guillermo Almada

La primera baja definitiva del América de Guillermo Almada

Aunque todavía no se trata de una baja de peso dentro del once titular, la salida de Walter Portales marca uno de los primeros movimientos definitivos del América en la etapa de Guillermo Almada. La directiva decidió liberar a un elemento de cantera, pero sin desprenderse por completo de su valor futuro.

De esta manera, Portales cambiará de equipo dentro del futbol mexicano y continuará su carrera en Atlante, mientras América sigue ajustando su plantel para el Apertura 2026. El mercado apenas comienza, pero en Coapa ya empezaron las decisiones.