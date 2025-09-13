Los fichajes de última hora que podrías haberte perdido tras el cierre de mercado de la Liga BBVA MX

El mercado de fichajes de la Liga BBVA MX llegó a su fin y los equipos mexicanos deberán disputar el Apertura 2025 con las plantillas que han logrado conformar durante este período. Sin embargo, las últimas horas de cierre de mercado fueron muy movidas y es posible que te hayas perdido algún fichaje, como la llegada de Anthony Martial a Rayados de Monterrey , por lo que aquí están los refuerzos del futbol mexicano que se concretaron el viernes 12 de septiembre.

Los fichajes de la Liga BBVA MX que se concretaron el viernes 12 de septiembre

Anthony Martial a Rayados de Monterrey

Rayados rompió el mercado de fichajes con la contratación del delantero francés Anthony Martial, quien ya fue presentado de forma oficial por el club de Nueva León . El ex Manchester United fue comprado por La Pandilla a cambio de 1 millón de euros y llega procedente del AEK Atenas de Grecia. Firmó contrato hasta el 31 de diciembre de 2027 y tiene una opción para extender su vínculo por un año más.

Getty Images Anthony Martial es refuerzo de Rayados de Monterrey

Carlos Soldati a Chivas

Chivas firmó al juvenil Carlos Soldati, quien jugó en las divisiones juveniles del Cagliari durante la temporada anterior. El zaguero central mexicano de 20 años de edad jugará en el Tapatío, la filial del Guadalajara, y portará el dorsal 53 buscando hacerse un lugar en el primer equipo dirigido por Gabriel Milito. Hay que destacar que el Rebaño solo adquirió la mitad de su ficha, ya que el 50% restante le pertenece a Querétaro.

TE PUEDE INTERESAR:



Mateo Coronel a Querétaro

Si bien Querétaro aún no lanzó el anuncio oficial, distintos medios argentinos confirman que Mateo Coronel, delantero de Atlético Tucumán, es refuerzo de los Gallos Blancos para el Apertura 2025. El traspaso se habría cerrado en la noche del viernes, a horas de que el mercado llegara a su fin. El argentino llega a préstamo por 18 meses y con una obligación de compra en caso de cumplirse ciertos objetivos.

Fichajes que no prosperaron a horas del cierre del mercado de la Liga BBVA MX

A pocas horas de que cierre el libro de pases, Pumas se quedó con las manos vacías al no llegar a un acuerdo contractual con Ezequiel ‘Chimy’ Ávila, delantero argentino que milita en el Real Betis de España. Por otro lado, el Club León estuvo a punto de fichar a Jerónimo Dómina, juvenil argentino de Unión de Santa Fe, pero la negociación se cayó a pocas horas del cierre de mercado debido a las altas pretensiones del equipo argentino.