Dejó la Liga BBVA MX hace 8 años y hoy Cruz Azul y Rayados se pelean por él

Luego de 8 años de haber dejado la Liga BBVA MX, ahora todos los caminos apuntan a que Matías Almeyda es el entrenador por el que se pelean Cruz Azul y Rayados de Monterrey de cara al Apertura 2026. Tras la salida de Nicolás Larcamón, La Máquina tendría otra salida. Lo mismo sucedería en La Pandilla.

Mientras un argentino no tiene un buen recuerdo de la Liga MX porque “pasaban tanques de guerra por la calle”, el director técnico nacido en Argentina sí recuerda muy bien su estadía en México. Pues Almeyda dirigió a las Chivas de Guadalajara entre septiembre de 2015 y junio de 2018, donde supo ser campeón en 4 oportunidades .

¿Qué se sabe del regreso de Matías Almeyda a la Liga BBVA MX?

De acuerdo a distintos reportes, “El Pelado” Almeyda ya habría tenido contactos iniciales con Cruz Azul y Monterrey para regresar al futbol mexicano. El DT de 52 años estaría dispuesto a escuchar los proyectos de ambas directivas. Pero, al margen de eso, se dice que hablará con responsables de Chivas por respeto a su historia con la escuadra tapatía.

TE PUEDE INTERESAR:



¿Cuántos títulos ganó Matías Almeyda en Chivas de Guadalajara?

De la mano de Matías Almeyda, Chivas ganó 2 veces la Copa MX (Apertura 2015 y Clausura 2016), una vez la Liga MX (Clausura 2017) y una vez la Concachampions (2018). Los números del “Pelado” Almeyda en el CD Guadalajara fueron estos:

Partidos dirigidos: 147

Victorias: 64

Empates: 40

Derrotas: 43

¿Por qué Matías Almeyda se fue de Chivas y de la Liga MX?

De acuerdo al exjugador Edwin Hernández, Matías Almeyda dejó Chivas de Guadalajara por un problema con unos bonos que se le debían pagar. De hecho, en diálogo con Yosgart Gutiérrez, reveló que todos los involucrados en ese conflicto fueron borrados del “Rebaño Sagrado” poco a poco.

|MEXSPORT

El resumen de esta noticia