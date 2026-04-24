Dejó la Liga BBVA MX hace 8 años y hoy Cruz Azul y Rayados se pelean por él
Supo dirigir a las Chivas de Guadalajara y hoy llegaría a otro equipo para el Apertura 2026
Luego de 8 años de haber dejado la Liga BBVA MX, ahora todos los caminos apuntan a que Matías Almeyda es el entrenador por el que se pelean Cruz Azul y Rayados de Monterrey de cara al Apertura 2026. Tras la salida de Nicolás Larcamón, La Máquina tendría otra salida. Lo mismo sucedería en La Pandilla.
Mientras un argentino no tiene un buen recuerdo de la Liga MX porque “pasaban tanques de guerra por la calle”, el director técnico nacido en Argentina sí recuerda muy bien su estadía en México. Pues Almeyda dirigió a las Chivas de Guadalajara entre septiembre de 2015 y junio de 2018, donde supo ser campeón en 4 oportunidades .
¿Qué se sabe del regreso de Matías Almeyda a la Liga BBVA MX?
De acuerdo a distintos reportes, “El Pelado” Almeyda ya habría tenido contactos iniciales con Cruz Azul y Monterrey para regresar al futbol mexicano. El DT de 52 años estaría dispuesto a escuchar los proyectos de ambas directivas. Pero, al margen de eso, se dice que hablará con responsables de Chivas por respeto a su historia con la escuadra tapatía.
TE PUEDE INTERESAR:
- Selección Mexicana es goleada 5-1 y se despide de prestigioso torneo con más descalabros que victorias
- Chivas pierde una oportunidad de oro ante Toluca por el millón de dólares: se define en la Jornada 17
- Así va la tabla anual de la Liga BBVA MX para clasificar a la Concachampions 2027 tras la Jornada 16
¿Cuántos títulos ganó Matías Almeyda en Chivas de Guadalajara?
De la mano de Matías Almeyda, Chivas ganó 2 veces la Copa MX (Apertura 2015 y Clausura 2016), una vez la Liga MX (Clausura 2017) y una vez la Concachampions (2018). Los números del “Pelado” Almeyda en el CD Guadalajara fueron estos:
- Partidos dirigidos: 147
- Victorias: 64
- Empates: 40
- Derrotas: 43
¿Por qué Matías Almeyda se fue de Chivas y de la Liga MX?
De acuerdo al exjugador Edwin Hernández, Matías Almeyda dejó Chivas de Guadalajara por un problema con unos bonos que se le debían pagar. De hecho, en diálogo con Yosgart Gutiérrez, reveló que todos los involucrados en ese conflicto fueron borrados del “Rebaño Sagrado” poco a poco.
El resumen de esta noticia
- Matías Almeyda estaría en carpeta de Cruz Azul y de Rayados de Monterrey para el Apertura 2026.
- Su vínculo con Chivas de Guadalajara hace 8 años podría ocasionar que se frustre su regreso a la Liga BBVA MX.
- Como entrenador en México, el DT argentino consiguió 4 títulos con Chivas.