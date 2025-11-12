Fidel Ambriz avisa sobre sus intenciones de poder llenarle el ojo a Javier Aguirre rumbo al Mundial del 2026

El mediocampista juvenil Fidel Ambriz de Rayados de Monterrey, está enfocado en sumar en su convocatoria de la Selección Mexicana en esta FECHA FIFA, y mostrarse para llenarle el ojo al cuerpo técnico que lidera Javier Aguirre, con la intención de poder colarse al Mundial del 2026 que se juega en casi ocho meses dentro de México, Estados Unidos y Canadá.

Fidel Ambriz, una de las novedades de este último llamado de año, habló sobre el papel que toma en esta convocatoria y su intención en el grupo; dio detalles sobre las charlas que suceden al interior del grupo en el que cualquiera tiene oportunidades y no hay nada cerrado sobre el llamado al Mundial y también abrió la puerta a naturalizados atendiendo la pregunta de Álvaro Fidalgo y su posible arribo en próximas fechas.

Sobre el llamado de Fidel Ambriz para enfrentar a Uruguay y Paraguay

“Contento por la oportunidad de estar en esta convocatoria. Aprender lo máximo estos días, y si me toca ver minutos en los partidos, hacerlo de la mejor manera, porque es como se le puede llenar el ojo al cuerpo técnico. Hacerlo bien en el club y si toca ver minutos, hacerlo bien.

Significa todo, es lo mejor. Si eres mexicano y no aspiras a ser seleccionado, no sabría cuál es el sueño. En lo personal es un sueño poder vestir esta playera de México"

Fidel Ambriz sobre ganarse un lugar para el Mundial del 2026

"Se irá dando conforme pasen los días. Todo puede pasar en siete meses, hacerlo todo bien en mi club primero que nada, para recibir más convocatorias. La decisión será de Vasco y su cuerpo técnico, uno tiene que estar preparado y si no se da, no caer porque uno aún es muy joven"

Fidel Ambriz, sobre el posible llamado de Álvaro Fidalgo

"Se ha hablado mucho, si se da es por su talento. Si viene a sumar, que sea así y pues bueno se hablará cuando pase"

Fidel Ambriz sobre jugar en México en Torreón

"Yo creo que suma en sentirnos cerca de la gente, ya que casi siempre son en Estados Unidos. Ayuda también al grupo y gente que sepan que viene el Mundial en casa"

Sobre la exigencia de enfrentar a Uruguay y Paraguay

"Van a ser rivales muy duros, desde la fecha pasada pudimos ver el nivel de estas selecciones, de la confederación que es de las más complicadas en eliminatorias. Por algo están en el Mundial la Selección de Uruguay y Paraguay, enfrentarlos con la seriedad que se debe, hacerlo como se debe para encontrar la mejor versión del equipo y de cada uno"

Fidel Ambriz sobre la charla interna con los convocados

"Sí han hablado conmigo, con todos en general, de sentirnos parte del equipo, que si nos llamaron es por algo, suma a uno en confianza y motivación de que te están viendo. Si bien no soy recurrente, el profe mencionó que todos tenemos la oportunidad por ser mexicanos y hacer las cosas bien en el club y poder subirnos al barco del Mundial"

