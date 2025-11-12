FECHA FIFA: Equipos participantes en el Play Off de Asia rumbo al Mundial del 2026

Las eliminatorias en el mundo del futbol rumbo a la Copa Mundial del 2026 están en su momento de mayor climax y cuando están por darse los últimos boletos directos al certamen que arranca en ocho meses. En el caso de Asia, los accesos directos ya están repartidos, pero dos escuadras aspiran a tomar un boleto que aún está en el aire.

Asia, para esta Copa del Mundo que reparte 48 boletos, tiene ocho lugares y medio; en relación a Qatar 2022 donde dieron 4 boletos y medio esta Federación tendrá más actividad en el Mundial, sonarán más sus selecciones y buscan como todos, ser más que participantes y convertirse en animadores y contendientes.

Te podría interesar: Previo a la FECHA FIFA, seleccionado defiende su casa de un robo portando un cuchillo

En Asia, ahora la lucha directa es entre Emiratos Árabes Unidos y la escuadra de Irak

Tras ocho boletos otorgados en Asia, quedan como selecciones contendientes, el equipo de Emiraros Árabes Unidos e Irak, conjuntos que tendrán el llamado Playoff de Asia, enfrentándose este jueves 13 de noviembre en el juego de ida y el 18 de noviembre en el compromiso de vuelta.

Te podría interesar: Le ponen condiciones a Neymar, para ser parte de Brasil en el Mundial del 2026

El equipo que en el marcador global resulte vencedor, será el que esté más cerca del Mundial, pues después también tienen que tener la mira puesta en el repechaje del Mundial a celebrarse en marzo del 2026, en donde buscan ese pasaporte para la justa Mundialista que comenzará el 11 de junio en la Ciudad de México y terminará el 19 de julio en el Metlife Stadium.

La tarea es complicada, pero forma parte de los Playoffs de esta eliminatoria y de la Fecha FIFA de noviembre.

Las selecciones de Asia que ya están en el Mundial del 2026

Japón

Irán

Uzbekistán

Corea del Sur

Jordania

Qatar

Arabia Saudita

Estas son las selecciones que ya tienen sus boletos al Mundial de México del 2026, junto a Estados Unidos y Canadá. De estás ocho, que duplican las escuadras de hace tres años en Qatar, los equipos de Japón y Corea del Sur son los que lucen más fuertes, sin olvidar que Arabia Saudita ha crecido mucho y en el pasado Mundial hasta derrotaron a Argentina en una conquista que les supo a ganar el Mundial.

Te podría interesar: Selección africana podría intentar sabotear la FECHA FIFA por un motivo de protesta

Qatar viene en ascenso y ahora buscan más que competir en tanto que Irán, Jordania y Uzbekistán pueden ser gratas sorpresas en este Mundial que está cada vez más cerca.