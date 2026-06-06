Mbappé quiere eliminar a Cristiano Ronaldo: esto debe pasar para que Francia y Portugal se enfrenten

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ contará con la presencia de varias potencias del mundo. Francia será una de las selecciones que buscarán conquistar el trofeo internacional por tercera vez en su historia. Por lo que Kyllian Mbappé rompió el silencio al revelar el deseo de enfrentar a Cristiano Ronaldo para la presente edición.

En una entrevista para Sorare, la estrella del Real Madrid expresó que un duelo ante su ídolo de la infancia. Ya que considera que se trataría de la última Copa Mundial de la FIFA™ de Cristiano Ronaldo. Aunque Mbappé también señaló que hay otra estrella de talla internacional a la que le gustaría enfrentarse como lo es Neymar.

“Cristiano Ronaldo porque será su último Mundial. O también Neymar porque creo que será su última participación. Cualquiera de ellos dos porque después no podré enfrentarlos en un Mundial”, sentenció Mbappé.

Kylian desea enfrentar a Cristiano Ronaldo o a Neymar|Instagram:k.mbappe

Esto debe pasar para que Francia y Portugal se enfrenten en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Mbappé podría cumplir el sueño de enfrentarse a Cristiano Ronaldo si ambas selecciones logran llegar a los cuartos de final, semifinales o la gran final. Por lo que aquí te daremos el recorrido de cada uno de los escenarios.

TE PUEDE INTERESAR:



Cuartos de final: Francia termina en segundo lugar y Portugal en el tercer lugar o viceversa.

Semifinales: Francia termina en primer lugar y Portugal en segundo o viceversa

Final: Francia y Portugal terminan en el primer lugar de sus respectivos grupos

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

No te pierdas los 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que TV Azteca tiene para ti. Contaremos con la cobertura de todos los partidos de la Selección Mexicana. Así como otros encuentros de la fase de grupos, partidos de eliminatoria y la gran final. Te recomendamos sintonizarnos en todas nuestras plataformas.