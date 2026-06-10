Es ÍDOLO de una selección sudamericana y jugará el Mundial 2026, pero nació en un país rival

En el mundo del futbol, los mapas suelen ser estrictos, pero las identidades a veces se difuminan en la pasión. Fernando Muslera es, probablemente, el caso más emblemático de esta dualidad. Para la afición de Uruguay, es un prócer, el hombre que custodió el arco de la "Celeste" durante más de de una década y que tocó el cielo con las manos al consagrarse campeón de la Copa América. Sin embargo, detrás de esa figura inmensa que defiende la bandera, se esconde una realidad que muchos desconocen: nació en Argentina, "el clásico rioplatense". Y podrían cruzarse en 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Nacido en Buenos Aires, su camino tomó un rumbo distinto cuando su familia cruzó el Río de La Plata. Allí, del otro lado de la orilla, encontró no solo su hogar, sino su destino deportivo y la posibilidad de convertirse en un héroe nacional. Su carrera se transformó en una leyenda de perseverancia y títulos, siendo pieza clave de la histórica selección uruguaya que dominó la escena regional. Pero el destino, siempre curioso, tenía una última parada preparada para él.

Fernando Muslera

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Tras años de éxitos internacionales, el portero decidió emprender el regreso a sus raíces. Hoy, Muslera milita en Estudiantes de La Plata, el club que lo acogió en esta etapa de madurez y donde, con su jerarquía y experiencia internacional, se ha convertido rápidamente en un pilar fundamental del equipo. Verlo bajo los tres palos del Pincha es una postal que mezcla nostalgia y actualidad. Para el público argentino, es un descubrimiento tardío; para el uruguayo, es un hijo adoptivo que, a pesar de su origen, se ganó el derecho a ser leyenda en Montevideo. Hoy, en la recta final de su carrera, Muslera disfruta del futbol en la ciudad de las diagonales, demostrando que, más allá de la nacionalidad, lo que realmente importa es el legado. Fernando Muslera, el argentino que conquistó Uruguay, hoy defiende los colores de Estudiantes con la misma pasión que lo llevó a la cima del continente.

Muslera en su quinta Copa Mundial de la FIFA

El "1" tendrá la quinta participación. Justamente en plena competencia cumplirá 40 años, pero sigue vigente. ¿Qué piensa Marcelo Bielsa al respecto? “Muslera es un jugador ejemplo en todos los aspectos. Y eso para cualquier grupo es muy importante”.

Nando, como es conocido en el ambiente del futbol, es el segundo uruguayo con más partidos mundialistas, con 16 jugados entre Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018. Si bien fue a Qatar 2022, no atajó en ninguno de los tres partidos de la Celeste (el titular fue Sergio Rochet). El uruguayo con más encuentros disputados en Copas del Mundo es Cavani, con 17; Suárez y Godín también suman 16.