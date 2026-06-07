Refuerzos de lujo para Javier Aguirre: recupera 3 figuras para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La previa de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ está marcada por la cantidad de jugadores lesionados. En México no estaban al margen de esa tendencia, pero en las últimas horas Javier Aguirre recibió noticias uy favorables. Santiago Gimenez, Alexis Vega y Luis Chávez se entrenaron con normalidad, por lo que podrán estar disponibles para los próximos partidos.

En los entrenamientos anteriores, el contacto entre el Vasco y el cuerpo médico fue sistemático. El estado de salud de algunos integrantes de la lista generaba preocupación, pero las novedades van teniendo un tinte muy favorable.

Así es el panorama de los lesionados en México

Gimenez fue el más comprometido de los tres mencionados con anterioridad. A nivel clubes tuvo tres temporadas extraordinarias, pero el último año pasó por el quirófano para operarse y desde ese momento los problemas físicos lo perturbaron. Sin embargo, respondió satisfactoriamente y ya se ilusiona con lograr una buena performance.

Santiago Gimenez, elogiado por Ronaldinho

En lo que respecta a Chávez, ya logró trabajar a la par de sus compañeros y esto eleva la carga emocional. "Me sentí muy tiste, pero tenía ganas de tomarlo como una revancha", expresó hace pocas horas. En consecuencia, el futbolista que defiende los colores de Dínamo de Moscú representará a México con la intención de hacer historia en la competencia.

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A su vez, Vega -el atacante del Toluca- tuvo que someterse a una artroscopia para una limpieza articular en su rodilla. ¿El resultado? Detectaron que el estado físico no será un contratiempo. Con su reincorporación, Aguirre recupera piezas fundamentales en un momento crítico, a pocos días del arranque de la justa mundialista. La competencia interna dentro de la selección está al máximo, y la recuperación de estos tres referentes fortalece las aspiraciones de México para pelear en casa.

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