FIFA prepara homenaje para Diego Maradona y Pelé en el Estadio Ciudad de México: esto se sabe

Este jueves, los ojos del planeta futbolero se posarán sobre el Estadio Ciudad de México, escenario donde los dos jugadores más destacados de todos los tiempos escribieron páginas doradas. La mención es para Diego Maradona y Pelé, quienes serán homenajeados en la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Los sudamericanos son figuras que trascienden épocas y fronteras, por lo que México tomó la decisión de rendirle tributo a través de un bloque especial diagramado por la FIFA. Por un lado, se destacará el legado de Pelusa, líder indiscutido en la conquista argentina de 1986 frente a Alemania Federal; y por otro se homenajeará a O Rei, referente de aquel Brasil de 1970, un equipo que maravilló al globo terráqueo superando a Italia en la final para alzar su tercer estrella.

Aunque la entidad aún no reveló detalles específicos de la puesta en escena, se espera la presencia de figuras legendarias del futbol para acompañar este espacio que promete emocionar a millones de espectadores.

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Una inauguración en tres actos

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ será la más extensa de la historia y estará distribuida en tres países diferentes. Por eso, la celebración también se triplica y no termina en México: el despliegue artístico continuará con dos ceremonias adicionales:

12 de junio ( Toronto , Canadá): Un enfoque en la riqueza cultural y la diversidad del país anfitrión, con actuaciones estelares de Michael Bublé , Alanis Morissette y Alessia Cara .

, Canadá): Un enfoque en la riqueza cultural y la diversidad del país anfitrión, con actuaciones estelares de , . Viernes 12 de junio (Los Ángeles, EE. UU.): En el SoFi Stadium, la inauguración apostará por la innovación tecnológica y el entretenimiento de vanguardia, con un cartel artístico que incluye a Katy Perry, Future, Anitta, LISA y Tyla.

|MEXSPORT

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La televisora transmitirá 32 partidos en vivo y gratis de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluyendo el debut de México ante Sudáfrica, los tres juegos del combinado nacional en Fase de Grupos, duelos de alto impacto como Brasil vs Marruecos, Argentina vs Argelia, Uruguay vs España y Colombia vs Portugal.