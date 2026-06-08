Se tatuó a Tim Payne, se volvió viral y la reacción del jugador al tatuaje impresionó a todos en redes sociales

Mientras muchos recuerdan el día que Tim Payne jugó contra Cruz Azul, el futbolista sensación de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha vuelto a brillar en las redes sociales debido a que es furor en las redes sociales. En las últimas horas una publicación se volvió viral debido a que una persona se tatuó el rostro del jugador de Nueva Zelanda.

Algo curioso es que, el jugador más famoso de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ sería uno de los más baratos en la Liga BBVA MX si decidiera venir a México. Mientras se habla de eso, sorprendió que Juanka Cassane, DJ y productor argentino, se realizó un tatuaje del rostro de Tim Payne.

Un club de Argentina desea contar con sus servicios

La increíble historia del tatuaje de Tim Payne previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

“Un poco fue idea de los dos (el tatuador y el DJ argentino). Veníamos viendo reels y toda la locura que estaba pasando con Tim Payne. Iván dijo que estaría bueno tatuarlo y yo le dije: ‘Dale, me presto como lienzo’", sostuvo. Además, agregó: “Creo que todo el mundo tiene un tatuaje de Messi. Tim Payne era algo diferente y tenía que ver con el furor que se estaba armando”.

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El actual defensor del Wellington Phoenix alcanzó la fama global debido a una iniciativa del creador de contenido Scarso. El influencer latinoamericano buscó popularizar al futbolista con menor perfil del torneo, provocando una explosión masiva en redes sociales. De esta forma, Payne pasó de tener 4,000 seguidores en Instagram a acumular 4.7 millones.

Este descomunal crecimiento digital impactó directamente en el entorno de la justa mundialista, donde miles de aficionados ya apoyan al neozelandés y hasta hacen canciones en su honor. La tendencia obligó a marcas internacionales a buscar al zaguero para campañas publicitarias relámpago. El experimento de internet se transformó en un fenómeno comercial y mediático.

¿Qué partidos tiene Nueva Zelanda en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Viernes, 12 de junio 2026 – Partido 1 – Nueva Zelanda vs. Ecuador – Estadio Miami — Grupo C

Miércoles, 17 de junio 2026 – Partido 2 – Uruguay vs. Nueva Zelanda – Estadio Dallas — Grupo C

Lunes, 22 de junio 2026 – Partido 3 – Nueva Zelanda vs. Camerún – Estadio Atlanta — Grupo C