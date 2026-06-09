México puede ser CAMPEÓN de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, según un simulador matemático

Con el silbatazo inicial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ a la vuelta de la esquina, un día antes del debut de México vs Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México se dio a conocer un estudio matemático realizado por el Instituto de Cálculo de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Conicet que pone a la Selección Mexicana con un 2% de probabilidades de campeonar.

“Equipo de media tabla": prensa británica rebaja a México antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Selección Nacional de México e IA

El modelo matemático ejecutó la simulación del torneo un total de un millón de veces consecutivas para reducir el margen de error por factores de azar. Los resultados contables arrojados por el sistema ubicaron a los dirigidos por Javier Aguirre dentro del grupo de naciones con posibilidades matemáticas reales de obtener el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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El combinado nacional aparece 12.º en el ranking publicado por los realizadores del proyecto, que según explicaron a La Nación, el sistema procesa una base de datos integrada por los antecedentes deportivos recientes de los 48 planteles inscriptos y las fórmulas computacionales asignan una ponderación relevante al ranking oficial de la FIFA, a los índices de goleo y al rendimiento sostenido de los futbolistas en sus respectivos clubes. Sin embargo, la variable que también posiciona al equipo mexicano y que tomó en cuenta el sistema es la localía.

El ranking de selecciones con posibilidades de ganar la justa mundialista se completa con Argentina, España, Francia, Inglaterra y Brasil. Sabiendo esto, México deberá aprovechar las chances para pelear con las principales selecciones de Sudamérica y Europa. Sin embargo los investigadores remarcaron que las probabilidades no representan una predicción definitiva, sino una estimación estadística construida a partir de la información disponible antes del inicio de la competencia.

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