Tienen que ganarle a México para clasificar; por eso figura de Chequia lanza amenaza al cuadro nacional

Estamos a unas horas para que se lleve a cabo el tercer duelo de la Selección de México en esta Copa Mundial de la FIFA 2026, mismo en donde se enfrentará al conjunto de Chequia con la posibilidad de terminar invicto su paso por el Grupo A de este evento deportivo.

Selección Mexicana enfrenta a River Plate en Argentina

En esencia, México ya no se disputa gran cosa en este compromiso a diferencia de Chequia, país que si desea pasar a la siguiente ronda debe vencer al actual líder del sector. Por tal motivo, una de sus figuras no tuvo reparo en lanzar una amenaza al combinado nacional.

¿Qué amenaza lanzó Chequia a México a horas para el juego del Mundial 2026?

Una de las ventajas que México tiene para este partido ante Chequia es la altura que otorga la capital del país con respecto a otras ciudades. A pesar de ello, Tomas Holes, figura del cuadro europeo, minimizó esta situación y aseguró que buscarán sumar los 3 puntos en el Coloso de Santa Úrsula.

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“Ya nos estábamos preparando con un entrenamiento especial, y debo decir que en el primer partido no se notó tanto. No sé cómo será ahora que estaremos a unos cientos de metros más arriba, así que tengo la curiosidad de saber qué tal nos va”, mencionó el futbolista que juega para el Slavia Praga.

Cabe mencionar que México llega a este partido con 6 puntos de 6 posibles y con la confirmación de quedar con el primer lugar del grupo sin importar lo que ocurra en esta jornada. Chequia, por su parte, necesita obtener el triunfo luego del empate y la derrota que obtuvo con Sudáfrica y Corea del Sur.

¿A qué hora y por dónde ver el México vs Chequia?

Recuerda que el juego entre la Selección de México y el combinado de República Checa se llevará a cabo este miércoles 24 de junio en punto de las 19:00 horas, tiempo centro de México, en la cancha del Estadio CDMX. Para disfrutarlo, únicamente debes sintonizar Azteca 7.