Figura de la WWE es multada con casi 500,000 por fumar en plena arena; esta fue la historia

A lo largo de la historia, la WWE ha destacado por contar con figuras que, si bien no lograron demasiados campeonatos, destacaron en la empresa debido a distintos factores como, por ejemplo, su forma de presentarse ante el público. Un ejemplo de lo anterior es R-Truth, quien hoy en día sigue contratado con la empresa.

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Pese a tener más de 50 años de edad, R-Truth se mantiene como uno de los favoritos de la fanaticada por los chuscos segmentos que hace en la WWE. En ese sentido, ¿sabías que hace más de 10 años el luchador se vio obligado a pagar una multa de casi 500,000 por haber fumado en plena arena?

El día que R-Truth, figura de la WWE, fumó en plena arena de lucha libre

La historia se remonta al año 2011, cuando R-Truth hizo su cambio de técnico a rudo y comenzó una estupenda rivalidad con John Morrison. Esta figura de la WWE siempre se ha destacado por tener una personalidad indescifrable, motivo por el cual este hecho, en esencia, fue parte de lo que se esperaba de él.

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Fue en medio de pleno segmento promocional que, debajo del ring, R-Truth tomó un cigarrillo para comenzar a fumar enfrente de las personas que habían asistido a la arena. Cabe mencionar que la leyenda de la WWE no sabía que este acto era ilegal, por lo que desconocía las consecuencias de esta situación.

Al final, el mismo Truth reveló tiempo después que su jefe, Vinc McMahon, no estuvo nada feliz con tal situación, por lo que lo obligó a pagar una multa de 20,000 dólares; es decir, alrededor de 400,000 pesos al tipo de cambio actual. A partir de ahí, el luchador no ha vuelto a fumar en una arena.

¿R-Truth fue despedido por la WWE en 2025?

A mediados del 2025 se dio a conocer que R-Truth había sido despedido de la WWE debido a un comunicado que él mismo entregó en redes sociales; sin embargo, el nuevo documental UNREAL, presentado en Netflix, señala que el luchador realmente nunca estuvo desvinculado de la empresa. ¿Quién tiene la razón?