Estas son las figuras de la Selección Mexicana Sub-20 que “nacieron” gracias a la regla de menores

Después de un tiempo de desconexión y desagrado general de parte de un sector de la afición, la ilusión regresó con el futbol y desempeño del tricolor en este Mundial Sub-20. Por ello, es interesante ver el contexto de lo que ocurre en la Liga MX y su famosa regla de menores. Pues gracias a eso, algunos de los futbolistas de esta Selección Mexicana han tenido las oportunidades, que por ejemplo, no tuvieron los jugadores del proceso pasado.

Entrevista con Yael Padilla: ¡QUEREMOS EL TITULO” | Mundial Sub-20

¿Quiénes son los jugadores de la Selección Mexicana que “nacieron” con la regla de menores?

Muchos de los futbolistas de este equipo ya son constantes en sus respectivos clubes y esto tiene mucha influencia de parte de la regla de menores. Y dejando pasar al ya tan elogiado, Gilberto Mora, estos son nombres de jóvenes mexicanos que son hijos de esta iniciativa de formación en México.

Hugo Camberos

El muchacho de 18 años es uno de los talentos que más comentarios positivos reciben del entorno de esta Selección Mexicana. Siendo menor incluso a la categoría de este seleccionado, se ha convertido en referente. Marcó dos goles en los octavos de final del torneo y ya cuenta con más de 20 partidos en primera división, sumando 1131 minutos en su carrera con el Guadalajara.

Iker Fimbres

Aunque en Rayados le ha costado competir ante la plantilla tan poderosa con la que cuentan, el mediocampista ha demostrado con creces su calidad. Incluso, es de los futbolistas claves para Monterrey, que no tiene tanto talento joven aportando a la famosa regla de menores. El nacido en Coahuila ya tiene media centena de partidos en Liga MX, en los cuales suma 2678 minutos en cancha.

Tahiel Jiménez

De este listado de jugadores de esta Selección Mexicana, se puede decir que este es el de menor impacto en su club, el cual además vive una crisis deportiva importante. Sin embargo, con 19 años está peleando por hacerse de una carrera en Santos. Ya tiene 25 juegos de participación en Liga MX, donde suma 985 minutos.

Elías Montiel

Los Tuzos de Pachuca tienen una escuela de futbolistas mucho más desarrollada que otros clubes y no es raro ver que utilicen múltiples jóvenes. Pero precisamente esta es una de las joyas de la corona. Muchos ya lo quieren ver incluso como titular con el seleccionado mayor, pues su talento es innegable. Con 20 años ya acumula 79 partidos en primera división, lo cual le ha permitido sumar 6, 063 minutos.

@garciaposti Elías Montiel: del salón de clases al Mundial Sub-20 La historia de un joven mexicano que pasó de hacer tareas en Tula a enfrentar al Real Madrid. Hoy es capitán de México y una de las joyas del Pachuca. Si se la cree, puede llegar a cumplir su sueño: jugar en la Premier League. ♬ sonido original - Dr. García

José Pachuca

En el caso del futbolista del Puebla, algunos dicen que es más por necesidad que por decisión el utilizar jóvenes con este club. Sin embargo, su calidad se ha impuesto a tal grado que es considerado para esta Selección Mexicana. El nacido en Acapulco cuenta con 34 partidos en primera división, acumulando 2, 023 minutos en el césped de Liga MX.