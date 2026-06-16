México vivirá fin de semana de ENSUEÑO por la WWE y la AAA; esta son las fechas pactadas

Estamos a poco más de tres meses para que se lleve a cabo uno de los fines de semana más espectaculares que México ha vivido en cuanto a lucha libre se refiere, y esta situación guarda estrecha relación con lo que la WWE y la AAA tienen preparado para la fanaticada azteca.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Y es que, pese a que la WWE atraviesa por un delicado periodo en cuanto a creatividad se refiere, la AAA está en su máximo apogeo gracias a la rivalidad de El Grande Americano con Chad Gable. Por tal motivo, miles de personas esperan este fin de semana con ansias.

¿En qué fechas habrá una fiesta de WWE y AAA en México?

Lo primero a tener en cuenta es que, después de 15 años de espera, la WWE volverá a la capital del país para presentar dos shows totalmente en vivo, mismos que se transmitirán en la televisión y que traerán consigo a las máximas estrellas del roster actual de la empresa.

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El primero de ellos será Smack Down, el cual se llevará a cabo el viernes 11 de septiembre en la Arena CDMX. Tres días después, el lunes 14, la WWE presentará Monday Night RAW en el mismo inmueble, por lo que en un corto periodo de tiempo los fanáticos disfrutarán de los dos shows más importantes de la empresa.

Por si esto fuera poco, precisamente ese mismo fin de semana la AAA presentará la edición número 34 de Triplemanía. Y si bien la primera parte se llevará a cabo en Las Vegas el 11 de septiembre, el domingo 13 se realizará el episodio definitivo en la Arena CDMX, lo cual habla del impacto que la WWE espera tener en estos días.

¿Cuál podría ser la lucha estelar de AAA Triplemanía 34, según la WWE?

Si bien hasta el momento no existe alguna confirmación al respecto, todo haría indicar que una de las luchas estelares de AAA Triplemanía 34 sería la que enfrente a El Grande Americano y Dominik Mysterio, esto en la búsqueda del Megacampeonato de la empresa.